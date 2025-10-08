Lorenzo Musetti iš vėžių išmušė Šanchajaus sirgaliai: italas prašė bokštelio teisėjo pagalbos

Italas Lorenzo Musetti (ATP-9) aštuntfinalyje per 1 valandą 25 minutes 4:6, 2:6 krito prieš kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-13).
Pirmojo seto lūžis įvyko penktajame geime, kai F. Auger-Aliassime laimėjo varžovo padavimų seriją. L. Musetti galėjo iš karto atsitiesti, bet šeštajame geime nerealizavo trijų „break pointų“, pirmaudamas 40:0. Vėliau italas tokių progų nebeturėjo.
Įtemptame antrojo seto pirmajame geime L. Musetti sunkiai sekėsi laimėti savo padavimų seriją, kai korte pasigirdo pokštelėjimas. Pasirodo, prieš italo antrąjį padavimą sirgaliai šovė šampaną.
Someone opened a MOET bottle between Musetti's first and second serves 🤔 pic.twitter.com/VBQlg8JlhqREKLAMA
Italas minėtą geimą laimėjo, bet vėliau ėmė strigti savo padavimų metu. F. Auger-Aliassime laimėjo dvi L. Musetti padavimų serijas ir atitrūko (2:5). Italas tuomet ėmė skųstis, jog sirgaliai kosėja tarp pirmojo ir antrojo jo padavimų.
„Žinau, kad padariau klaidą ir pasakiau tai, ko nederėjo, bet, prašau, pasakyk jiems ką nors“, – sakė L. Musetti.
Musetti complaining again about the crowd coughing between his 1st and 2nd serves. He thinks it's on purpose after what he said.
"I know I made a mistake and I said something wrong, but please say something to them", he tells the umpire. pic.twitter.com/O6zIURDSLI
Italas ankstesniame turnyre dažnai kosėjusius fanus pavadino „sumautais kinais“ ir nuo tada yra nemėgstamas visoje Kinijoje.
L. Musetti po dviejų pralaimėtų savo padavimų serijų taip ir nebeatsitiesė bei buvo eliminuotas.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
