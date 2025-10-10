Kalendorius
Teniso turnyre Šanchajuje – staigmenų virtinė ir pusbrolių sėkmė

2025-10-10 13:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 13:00

Artėja Šanchajuje vykstančio prestižinio „Masters“ serijos teniso turnyro kulminacija. Šiose varžybose jau užfiksuota daugybė sensacingų rezultatų.

Valentinas Vacherot | Scanpix nuotr.

Artėja Šanchajuje vykstančio prestižinio „Masters" serijos teniso turnyro kulminacija. Šiose varžybose jau užfiksuota daugybė sensacingų rezultatų.

0

Į pusfinalį labai netikėtai pateko Valentinas Vacherot‘as iš Monako. Jis ATP reitinge užima tik 204-tą vietą. Tai didžiausias šio žaidėjo karjeros laimėjimas. Jis į turnyrą pateko gavęs pakvietimą (angl. „Wild card“). Šanchajuje dar nėra buvę tokio atvejo, kad taip žemai reitinge esantis žaidėjas prasibrautų tarp keturių geriausiųjų. Pusfinalyje V. Vacherot‘as išbandys jėgas su legendiniu serbu Novaku Džokovičiumi (5 vieta reitinge).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į ketvirtfinalį prasimušė prancūzas Arthuras Rinderknechas. Jis tarp geriausių planetos tenisininkų rikiuojasi 54-tas. Beje, šis žaidėjas yra V. Vacherot‘o pusbrolis. Jie artimai bendrauja nuo vaikystės.

Prancūzijos tenisininkas kovos su kanadiečiu Felixu Auger-Aliassime‘u (13). Kitame ketvirtfinalyje neutralus žaidėjas 2019 metų šio turnyro nugalėtojas Danilas Medvedevas (18) galynėsis su australu Alexu de Minauru (7).

Iš Šanchajuje besivaržančių aštuonių pirmo dešimtuko žaidėjų jau iškrito net šeši. Antroji planetos raketė italas Jannikas Sinneris iš turnyro dėl traumos pasitraukė trečiajame rate. Varžybas Šanchajuje praleido reitingo lyderis ispanas Carlosas Alcarazas.

Šio „Rolex Masters“ turnyro čempionui atiteks 1,1 milijono JAV dolerių. Finalą pralaimėjęs tenisininkas gaus 598 tūkst. Pusfinaliuose suklupusiems žaidėjams atiteks po 332 tūkst. dolerių.

Daugiausia kartų – keturis Šanchajuje triumfavo N. Džokovičius. Pernai finale jis 6:7, 3:6 nusileido J. Sinneriui. Šios varžybos Kinijoje vyksta nuo 2009 metų. 2020-2022 m. turnyras nebuvo rengiamas dėl pandemijos.

Tai aštuntasis šio sezono „Masters“ serijos turnyras. Paskutinis spalio pabaigoje ir lapkričio pabaigoje vyks Paryžiuje. Beje, iš dabar Šanchajuje dar kovojančių tenisininkų nė vienas 2025 metais nelaimėjo nė vieno „Masters“ turnyro.

Transliacijų tvarkaraštis per „Go3“ televiziją:

Spalio 10 d.

10.00 val. (du ketvirtfinaliai)

Spalio 11 d.

11.30 val. (pusfinaliai)

Spalio 12 d.

11.30 val. (finalas)

