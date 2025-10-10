Ar „Bayern“ namų faktorius padės nutraukti „Žalgirio“ seriją?

Kauniečiai dvigubos savaitės metu iškovojo dvi pergales, o štai „Bayern“ pralaimėjo Atėnuose prieš „Panathinaikos“ (87:79), bet antroje dvikovos dalyje namuose 97:88 nugalėjo Belgrado „Crvena Zvezda“ krepšininkus.
„Bayern“ savo arenoje yra visiškai kito lygio žvėris – praėjusiame sezone laimėjo net 14 mačų iš 18 galimų, įskaitant įkrintamųjų dvikovą su „Crvena Zvezda“. Būtent pralaimėjimas Madride prieš „Real“ ir užvėrė Gordono Herbeto auklėtiniams kelią į atkrintamąsias.
Nors vasarą „Bayern“ prarado savo visus vedlius (Carseną Edwardsą, Nicką Weilerį-Babbą, Shabazzą Napierą, Deviną Bookerį), tačiau nepakeitė savo filosofijos ir būrė sudėtį iš žaidėjų, kurie praėjusiame sezone nuvylė savo buvusias komandas bei pridėjo kelis krepšininkus, turinčius potencialo Eurolygoje sužibėti debiutiniame sezone.
Pradėti reikėtų nuo Xaviero Rathano-Mayeso, kuris „Real“ gretose dažnai net nebūdavo įtraukiamas į dvyliktuką arba gaudavo pasireikšti epizodiškai. Pats amerikietis vėliau teisinosi, kad sveikatos problemos jam sutrukdė parodyti savo sugebėjimus. Dabar „Bayern“ jis turi svarbų vaidmenį ir sezoną pradėjo su 11 taškų, 3 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvių perdavimų ir 12 naudingumo balų vidurkiais per 20 minučių.
Kamaras Baldwinas irgi tapo tuo krepšininku, iš kurio Vitorijos „Baskonia“ tikėjosi daugiau, bet norimų rezultatų negavo. Amerikietis nori įrodyti savo vertę Miunchene, kur kol kas per 15 minučių fiksuoja 7,5 taško, 3 rezultatyvių perdavimų ir 3,5 naudingumo balo statistiką. Startas sunkus ir K.Baldwinui dar teks gerokai pasistengti, kad įrodytų treneriui savo vertę bei sulauktų daugiau minučių ant parketo.
Geriausiai iš naujokų kol kas atrodo Isiaha Mike‘as. Kanadietis Belgrado „Partizan“ ekipai buvo nereikalingas, nors turėjo sutartį ir vos tik „Bayern“ kreipėsi dėl šio žaidėjo, iškart buvo perleistas bavarams. Sunkusis kraštas kol kas yra solidus – 25 minutės, 14,5 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 15,5 naudingumo balo.
Wenyenas Gabrielis irgi neturėjo gero sezono – Tel Avivo „Maccabi“ gretose jis nežibėjo, bet traumų išretinta Atėnų „Panathinaikos“ išpirko šio Pietų Sudano rinktinės žaidėjo kontraktą vos po 9 sužaistų mačų. Tiesa, Ergino Atamano ekipoje savo vietos jis nerado. Dabar savo vertę centras bandys įrodyti „Bayern“ sudėtyje, kur dvigubos savaitės metu per 17 minučių rinko 7,5 taško, 2,5 atkovoto kamuolio ir 8 naudingumo balus. Tiesa, W.Gabrielis turi problemų su petimi ir lieka neaišku, ar galės žaisti prieš „Žalgirį“.
Priverstinai komandoje atsidūrė Stefanas Jovičius, kuris atvyko pakeisti Roką Jokubaitį. Akivaizdu, kad serbų veteranas visiškai kitokio braižo ir meistriškumo žaidėjas, bet „Bayern“ neturėjo didelio pasirinkimo ir pasikvietė žaidėją, kuris organizuoja žaidimą, o ne rūpinasi savo statistika. S.Jovičius per 22 minutes renka vos po 4 taškus, bet atlieka po 6 rezultatyvius perdavimus ir renka 7,5 naudingumo balo.
Prieš pat sezoną sudėtį papildė Davidas McCormarckas, kurio pagalbos prireikė, nes traumą patyręs yra Johannesas Voigtmannas. Milane nepritapęs, bet Berlyno ALBA ekipoje neblogai pasirodęs centras kol kas nespindi ir Miunchene – per 13 minučių renka 4,5 taško, sugriebia 3,5 kamuolio ir fiksuoja 1,5 naudingumo balo.
Eurolygos naujokas Justinianas Jessupas irgi užima pagalbinio žaidėjo vaidmenį – per 15 minučių renka 6,5 taško, 4 atkovotus kamuolius, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 8,5 naudingumo balo. 27-erių 198 cm ūgio amerikietis praėjusiame sezone solidžiai žaidė Europos taurėje su Ulmo „Ratiopharm“ apranga, bet įsitvirtinti Eurolygoje jam bus sudėtinga.
Išskirtinio talento „Bayern“ neturi, nors biudžetas nėra mažas – apie 30 milijonų eurų, kas yra daugiau nei „Žalgirio“. Tiesa, žaidėjams ir treneriams išleidžiama vos kiek daugiau nei 9 mln., o tai jau mažiau nei kauniečiai sau gali leisti. Toks didelis skirtumas tarp bendro biudžeto ir išlaidų pagrindinei komandai yra todėl, kad Vokietijoje yra dideli mokesčiai, taip pat „Bayern“ dar turi įsipareigojimų dėl arenos statybų bei jaunimo komandos kaštų.
„Bayern“ braižas yra paremtas greitu žaidimu ir tritaškiais metais. Praėjusiame sezone jis išmetė daugiau tritaškių nei dvitaškių, panašių skaičių galime tikėtis ir šįkart. Per dvejas rungtynes kol kas 71 dvitaškis ir 60 tritaškių. Iš toli pataikymas yra 36,7 proc. Didelis kontraktas tarp 28 proc. rungtynėse Atėnuose ir net 43,8 proc. namuose.
Andreasas Obstas surengė tikrą šou – 31 tašką su 9 tritaškiais iš 16 bei tapo pagrindiniu herojumi, kai buvo nugalėta „Crvena Zvezda“. Apskritai A.Obstas pavojingas snaiperis ir žaidžiant prieš „Žalgirį“ – praėjusiame sezone Kaune pataikė 8 tolimus šūvius iš 12, surinko 26 taškus ir padėjo pasiekti pergalę. Turint omenyje, kad dabar „Bayern“ talento perimetre yra mažiau nei pernai, A.Obsto svarba komandoje turėtų dar labiau išaugti ir nuo jo pataikymo stipriai priklausys „Bayern“ rezultatai.
Prie minėtų žaidėjų galima pridėti veteraną Vladimirą Lučičių, kuris sezoną pradėjo neturėdamas sveikatos problemų, kas pastaruoju metu yra retas atvejis. Serbas vis dar turi svarbų vaidmenį (24 min., 6,5 tšk., 4,5 atk. kam., 6,5 naud. bal.) ir svarbiu metu kamuolys atsiduria jo rankose.
Dar vienas svarbus akcentas – „Bayern“ labai gerai kovoja dėl kamuolių puolime: per 14,5 per pirmuosius du turus. Po savo netikslių metimų visi penki žaidėjai agresyviai „lipa ant lentos“ ir tai sukuria daug papildomų šansų. Nėra vieno išsiskiriančio žaidėjo pagal puolime sugriebtus kamuolius, kas dar labiau signalizuoja apie būtinybę visiems „Žalgirio“ žaidėjams atsiverti savo varžovus, nes galima tikėtis pavojaus iš bet kurio varžovo – nuo gynėjo iki centro.
Jeigu rungtynės penktadienį vyktų „Žalgirio“ arenoje, neabejotini favoritai būtų žalgiriečiai, tačiau dabar bukmekeriai „Bayern“ duoda 55 proc. šansų laimėti būtent dėl esamo namų faktoriaus. Jeigu „Žalgiris“ susitvarkys oponentų greitomis atakomis ir puolime atkovotais kamuoliais bei kiek įmanoma apribos metikus, pergalę Miunchene tikrai pasiekti gali. Kaip tai seksis daryti Tomo Masiulio auklėtiniams, kviečiame tiesiogiai stebėti per TV3 televiziją ir portale Krepsinis.net.
