Moterų krepšinio čempionato naujienos

Emocingoje savaitės akistatoje uostamiesčio komanda laimėjo prieš TTT

2025-10-12 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-12 13:00

Sekmadienio popietę Lietuvos Moterų krepšinio lygos rungtynėse susitinka Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ ir Rygos TTT komandos.

0

Susitikime nuo 14 val. tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Abi komandos LMKL pirmenybėse startavo pergalingai.

Klaipėdos „Neptūnas“ 64:45 gynyboje užrakino Kauno „Aistes-LSMU“, o štai Rygos TTT nesunkiai 91:44 susitvarkė su Talino TSA komanda.

Klaipėdietės pergale pradėjo ir kovas Europos taurėje. Pirmosiose rungtynėse uostamiesčio komanda 81:65 įveikė Niūno „Basket“ klubą iš Šveicarijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Klaipėdos „LCC tarptautinis universitetas“ (nuotr. moterulyga.lt)
Klaipėdos „LCC tarptautinis universitetas“ – „Šiauliai“ tiesiogiai: stebėkite moterų lygos akistatą (5)

