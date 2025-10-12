Apie beprotiškas tyrimų kainas prabilę olandai: „Tai tik įrodo, kaip svarbu Maslobojevui išlaikyti gerą vardą ir reputaciją“

Kol varžovai kovėsi dėl laisvo čempiono diržo, S. Maslobojevas tęsė kitą „kovą“ – lietuvis toliau bando įrodyti savo nekaltumą po teigiamo dopingo testo. Kovotojas pranešė, jog atvyko į Londono „AlphaBiolabs“ laboratoriją (Didžioji Britanija).
View this post on InstagramREKLAMA
„Lietuvos kovotojas nori įrodyti, kad yra nekaltas. Jis nusprendė vykti į nepriklausomą laboratoriją, kur specialūs tyrimai jam gali kainuoti daugiau nei 30 tūkst. eurų. Tai tik įrodo, kaip svarbu Maslobojevui išlaikyti gerą vardą ir reputaciją“, – teigia olandų „Vechtsportinfo“ portalas.
Olandų šaltiniai taip pat išreiškė pasipiktinimą „Glory“ sprendimu taip greitai surengti kovą dėl laisvo čempiono diržo, mat S. Maslobojevo byla dar neišspręsta.
„Tai, kad Maslobojevas pats pasiryžo pakloti tokią sumą už brangų testą, daug ką pasako. „Glory“ šioje situacijoje įvarė save į kampą. Organizacijos vadovams pritrūko kantrybės – jiems reikėjo palaukti, kol išsispręs Maslobojevo situacija ir neskubėti „karūnuoti“ naujo čempiono. Kas nutiks, jei Maslobojevas įrodys, kad yra nekaltas? Ar jam automatiškai bus sugrąžintas diržas? Ar jis bus tiesiog sugrąžintas į reitingą?“, – klausė „Vechtsportinfo“.
S. Maslobojevas yra pažymėjęs, kad jam yra atliekami nagų bei plaukų mėginių tyrimai, taip pat yra tikrinami įvairūs papildai, siekiant išsiaiškinti draudžiamų medžiagų šaltinį. Visgi, kol kas paieškos buvo bevaisės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!