TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Khbabezas po pergalės „Glory 104“ turnyre: apie Maslobojevo dopingo skandalą ir revanšo siekį prieš Verhoeveną

2025-10-12 21:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 21:48

Šeštadienį Roterdame (Nyderlandai) vykusio „Glory 104“ turnyro pagrindinėje vakaro kovoje dėl Sergejaus Maslobojevo atlaisvinto pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo sirgaliai išvydo įspūdingą ir atvirą pasirodymą, o vos prieš keturis mėnesius su lietuviu kovojęs 34-erių marokietis Tarikas Khbabezas (53-12-1, 28 nokautai) daugumos teisėjų sprendimu (47-47, 48-46 x 4) nugalėjo 33-ejų Azerbaidžano kovotoją Bahramą Rajabzadehą (72-6, 64 nokautai) ir antrą kartą karjeroje tapo šios organizacijos čempionu.

Tarikas Khbabezas | „Stop“ kadras

Šeštadienį Roterdame (Nyderlandai) vykusio „Glory 104" turnyro pagrindinėje vakaro kovoje dėl Sergejaus Maslobojevo atlaisvinto pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo sirgaliai išvydo įspūdingą ir atvirą pasirodymą, o vos prieš keturis mėnesius su lietuviu kovojęs 34-erių marokietis Tarikas Khbabezas (53-12-1, 28 nokautai) daugumos teisėjų sprendimu (47-47, 48-46 x 4) nugalėjo 33-ejų Azerbaidžano kovotoją Bahramą Rajabzadehą (72-6, 64 nokautai) ir antrą kartą karjeroje tapo šios organizacijos čempionu.

„Esu labai laimingas. Diržas grįžta namo. Įrodžiau, kad šiandien esu geriausias kovotojas šioje svorio kategorijoje.

Visi žinojo mano silpnybę – aš nesugebėdavau gintis nuo spyrių į kojas. Prieš šią kovą keliavau į Tailandą, kur 2,5 savaitės treniravau tik kojas. Vėliau grįžau čia ir užbaigiau treniruočių stovyklą. Bokso įgūdžių beveik negerinau, nes ten didelių problemų neturiu, koncentravausi į kojų stiprinimą.

Bahramui po šios kovos galiu tik atiduoti pagarbą. Manau, kad tai buvo jo geriausia karjeros kova. Aš dar niekada nemačiau jo taip gerai fiziškai pasiruošusio. Sugėriau ne vieną gerą smūgį, vienu metu man jau buvo aptemę akyse, bet aš atsilaikiau.

Tikiuosi, kad Bahramas dar grįš į ringą. Suprantu jo emocijas po kovos ir tas kalbas apie karjeros pabaigą. Kiek žinau, jam neseniai gimė dukrelė. Tikiuosi, kad emocijoms atslūgus ir praėjus kiek daugiau laiko, Bahramas persigalvos“, – sakė T. Khbabezas.

Marokietis taip pat pasisakė apie S. Maslobojevo dopingo skandalą.

„Nepasakyčiau, kad į kovą su Bahramu ėjau jausdamasis kaip čempionas. Praeitoje kovoje nuvertinau Maslobojevą ir pridariau per daug klaidų. Ta nesėkmė mane motyvavo dar sunkiau dirbti ir atsitiesti. Kad ir ką vartojo Maslobojevas, tai nepaneigia fakto, kad jis mane nugalėjo įtikinamai. Nebuvo taip, kad mes būtume aplygiai kovoję 5 raundus. Jau antrame ar trečiame raunde viskas buvo aišku. Sergejus tąkart kovėsi labai protingai. Aš esu susitaikęs su tuo pralaimėjimu ir man jokio skirtumo, kokių sankcijų dabar imsis „Glory“. Džiaugiuosi, kad dabar diržas vėl yra mano“, – teigė marokietis.

T. Khbabezas pažymėjo, kad jei viskas priklausytų tik nuo jo, tai kitai kovai jis norėtų ne diržo gynybos, o akistatos su sunkiasvorių kategorijos žvaigžde Rico Verhoevenu. Marokietis trokšta revanšo už 2021 m. patirtą pralaimėjimą, o R. Verhoevenui kaip tik reikia naujo varžovo.

„Labiau norėčiau kautis su Verhoevenu nei ginti diržą. Mes su Rico pažįstame vienas kitą jau seniai, kokius 15 metų. Sparingavome dar tada, kai Rico net nesikovė „Glory“. Susitikome su Rico „Glory 77“ turnyre. Problema ta, kad tąkart pusfinalyje turėjau labai sunkią kovą su Levi Rigtersu, patyriau traumą ir vėliau finale negalėjau rimčiau pasipriešinti Rico. Tikrai norėčiau antrojo šanso. Kiek žinau, Rico šiuo metu yra ieškomas kitas varžovas, tad „Glory“ vadovams galiu tik pasiųsti žinutę, jog aš būčiau tam pasiruošęs“, – pridėjo marokietis.

