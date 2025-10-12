O.Olisevičius žibėjo, tačiau Treviso klubas Italijoje patyrė antrą nesėkmę

Lietuvio atstovaujami Treviso „Nutribullet“ (0/2) išvykoje krito prieš Tortonos „Bertram“ (2/0) – 95:107 (29:24, 18:33, 26:28, 22:22).
Kertiniu šįkart tapo antrasis kėlinys, kuriame šeimininkai susikūrė dviženklę persvarą (57:47) ir šią išlaikė iki mačo pabaigos.
O.Olisevičiaus šou svečių neišgelbėjo – 31 minutė, 20 taškų (0/3 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 7 atkovoti bei 4 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, po 3 gautos ir išprovokuotos pražangos bei 16 naudingumo balų.
Lietuviui geriausiai talkino 18 taškų surinkęs Muhammadas-Ali Abdur-Rahkmanas (2/7 tritaškių, 5 atk. kam.), 16 taškų pridėjo DeShawnas Stephensas (8/12 dvitaškių), 12 – Joe Raglandas (11 rez. perd.), 11 – Kruize’as Pinkinsas.
Nugalėtojams 20 taškų surinko Christianas Vitalas (5/5 dvitaškių, 6 rez. perd.), 16 – Tommaso Baldasso, 15 – Ezra Manjonas, po 12 – Justinas Gorhamas ir Joonas Riismaa, 10 – Paulis Biligha.
Pirmosios pergalės O.Olisevičius sieks lygiai po savaitės, namie priimdamas Neapolio „GeVi“ klubą.
