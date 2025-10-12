Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Graikijos milžinų dvikovoje „Panathinaikos“ be K.Nunno krito prieš „Olympiacos“

2025-10-12 20:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 20:59

Graikijos pirmenybių grandų akistata, kaip ir pridera, virto itin dramatišku mūšiu.

Dorsey, Sloukas (nuotr. „Twitter“)

Graikijos pirmenybių grandų akistata, kaip ir pridera, virto itin dramatišku mūšiu.

REKLAMA
0

Pirėjo „Olympiacos“ (2/0) po įtemptos kovos sugebėjo apginti namų sienas prieš Atėnų „Panathinaikos“ (1/1) – 90:86 (18:21, 25:27, 25:19, 22:19).

Likus žaisti 14 sekundžių Kostas Sloukas sumažino skirtumą iki dviejų taškų (86:88). Tyleris Dorsey tuomet sumetė baudų metimus, o svečių viltys išblėso T.J.Shortsui prašovus iš toli.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abi komandos neturėjo kertinių gynėjų – mačą praleido kelio skausmus pajutęs Kendrickas Nunnas, pėdos trauma sustabdė Evaną Fournier.

REKLAMA
REKLAMA

Sunkiai sulaikomas vėl buvo Aleksandras Vezenkovas – 33 minutės, 22 taškai (9/9 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos bei 22 naudingumo balai.

REKLAMA

16 taškų prie pergalės pridėjo Tyleris Dorsey (2/7 tritaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd.), po 12 – Tysonas Wardas (5 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Nikola Milutinovas (5 atk. kam.).

Atėnų ekipai 19 taškų atnešė T.J.Shortsas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), 14 – Vasilis Toliopoulos (4/7 tritaškių), 13 – Juancho Hernangomezas (9 atk. kam.), po 10 – Kostas Mitoglou (5 atk. kam.) ir K.Sloukas (4 rez. perd.).

Abu klubai dabar atsisuks į Eurolygą, kur laukia dviguba savaitė. „Olympiacos“ namie priims Stambulo „Anadolu Efes“ ir svečiuosis pas Tel Avivo „Maccabi“, „Panathinaikos“ priims Vilerbano ASVEL ir vyks pas „Anadolu Efes“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų