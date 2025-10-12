Graikijos milžinų dvikovoje „Panathinaikos“ be K.Nunno krito prieš „Olympiacos“

Pirėjo „Olympiacos“ (2/0) po įtemptos kovos sugebėjo apginti namų sienas prieš Atėnų „Panathinaikos“ (1/1) – 90:86 (18:21, 25:27, 25:19, 22:19).
Likus žaisti 14 sekundžių Kostas Sloukas sumažino skirtumą iki dviejų taškų (86:88). Tyleris Dorsey tuomet sumetė baudų metimus, o svečių viltys išblėso T.J.Shortsui prašovus iš toli.
Abi komandos neturėjo kertinių gynėjų – mačą praleido kelio skausmus pajutęs Kendrickas Nunnas, pėdos trauma sustabdė Evaną Fournier.
Sunkiai sulaikomas vėl buvo Aleksandras Vezenkovas – 33 minutės, 22 taškai (9/9 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos bei 22 naudingumo balai.
16 taškų prie pergalės pridėjo Tyleris Dorsey (2/7 tritaškių, 5 atk. kam., 8 rez. perd.), po 12 – Tysonas Wardas (5 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Nikola Milutinovas (5 atk. kam.).
Atėnų ekipai 19 taškų atnešė T.J.Shortsas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), 14 – Vasilis Toliopoulos (4/7 tritaškių), 13 – Juancho Hernangomezas (9 atk. kam.), po 10 – Kostas Mitoglou (5 atk. kam.) ir K.Sloukas (4 rez. perd.).
Abu klubai dabar atsisuks į Eurolygą, kur laukia dviguba savaitė. „Olympiacos“ namie priims Stambulo „Anadolu Efes“ ir svečiuosis pas Tel Avivo „Maccabi“, „Panathinaikos“ priims Vilerbano ASVEL ir vyks pas „Anadolu Efes“.
