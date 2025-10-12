Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

L.Beliausko tritaškiai Italijoje pergalingais netapo

2025-10-12 20:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 20:28

Italijos pirmenybėse pirmosios pergalės dar palaukti reikės Laurynui Beliauskui.

L.Beliauskas žaidė beveik be poilsio

Italijos pirmenybėse pirmosios pergalės dar palaukti reikės Laurynui Beliauskui.

Lietuvio atstovaujami Sasario „Dinamo“ (0/2) išvykoje 75:79 (13:9, 24:25, 19:19, 19:26) krito prieš Kremonos „Vanoli“ (1/1) klubą.

L.Beliauskas per 35 minutes surinko 12 taškų (1/3 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą, 2 išprovokuotas pražangas ir 11 naudingumo balų.

Rezultatyviau žaidė 16 taškų pelnęs Nickas McGlynnas ir 15 pridėjęs kitas buvęs Klaipėdos „Neptūno“ žaidėjas Desure’as Buie – (3/9 tritaškių, 5 atk. kam., 4 klaidos, 11 rez. perd.), 10 taškų sumetė Carlosas Marshallas (7 atk. kam.).

Nugalėtojams 20 taškų pelnė Paytonas Willisas (4/7 tritaškių), 14 – Davide’as Casarinas (6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), 11 – Sasha Grantas (3/6 tritaškių), po 10 – Tajionas Jonesas ir Giovanni Veronesi (2/10 tritaškių).

„Dinamo“ pirmosios sezono pergalės sieks FIBA Europos taurėje, trečiadienio išvykoje pas Lisabonos „Sporting“.

