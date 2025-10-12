Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

M.Sajus sužibėjo prieš „Galatasaray“: arti dvigubo dublio Turkijos lygoje

2025-10-12 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 20:00

Turkijos pirmenybėse solidaus pasirodymo pergale nevainikavo Martynas Sajus.

M.Sajus pasirodė solidžiai

Turkijos pirmenybėse solidaus pasirodymo pergale nevainikavo Martynas Sajus.

REKLAMA
0

Lietuvio atstovaujami Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/2) namie krito prieš Stambulo „Galatasaray“ (2/1) – 75:80 (21:20, 22:17, 22:24, 10:19).

M.Sajus per 24 minutes surinko 12 taškų (5/7 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), 8 atkovotus, perimtą ir 5 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas ir 16 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

16 taškų Izmiro klubui pelnė Davidas Efianayi (7 rez. perd., 4 klaidos, 4/7 tritaškių), po 10 – Yunusas Sonsirma (4 atk. kam., 6 rez. perd.), Yannickas Franke (4 klaidos, 3/12 metimų) ir Robertas Blumbergas (7 atk. kam., 4 klaidos).

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams 21 tašką surinko Errickas McCollumas (9/15 dvitaškių), 15 – Jamesas Palmeris (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 12 – Fabianas White’as.

„Aliaga Petkim“ artimiausią mačą žais tarptautiniame fronte – FIBA Europos taurėje priims svečius iš Rumunijos Brašovo CSM.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Sajus sužaidė solidžiai
M.Sajus tapo pagrindiniu pergalės kalviu (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų