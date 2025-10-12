M.Sajus sužibėjo prieš „Galatasaray“: arti dvigubo dublio Turkijos lygoje

Lietuvio atstovaujami Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/2) namie krito prieš Stambulo „Galatasaray“ (2/1) – 75:80 (21:20, 22:17, 22:24, 10:19).
M.Sajus per 24 minutes surinko 12 taškų (5/7 dvitaškių, 2/2 baudų metimų), 8 atkovotus, perimtą ir 5 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas ir 16 naudingumo balų.
16 taškų Izmiro klubui pelnė Davidas Efianayi (7 rez. perd., 4 klaidos, 4/7 tritaškių), po 10 – Yunusas Sonsirma (4 atk. kam., 6 rez. perd.), Yannickas Franke (4 klaidos, 3/12 metimų) ir Robertas Blumbergas (7 atk. kam., 4 klaidos).
Nugalėtojams 21 tašką surinko Errickas McCollumas (9/15 dvitaškių), 15 – Jamesas Palmeris (5 atk. kam., 6 rez. perd.), 12 – Fabianas White’as.
„Aliaga Petkim“ artimiausią mačą žais tarptautiniame fronte – FIBA Europos taurėje priims svečius iš Rumunijos Brašovo CSM.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!