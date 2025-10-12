„Jonava“ iškovojo pirmąją pergalę LKL – S.Babrausko auklėtiniai ketvirtame kėlinyje palaužė „Nevėžį“

Lemiamu metu užtikrinčiau sužaidusi Stepo Babrausko kariauna 86:82 (19:23, 19:21, 19:23, 29:15) nukovė Kėdainių „Nevėžį“ (1/4) ir sėkmingai užbaigė savaitę, kurios metu pavyko iškovoti pirmąją pergalę ir Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT).
Susitikimo starte didesnio ankstyvo pranašumo nepavyko susikrauti nei vieniems, nei kitiems. Iš pradžių trapiu pranašumu džiaugėsi Benjamino Krikke'o ir Mato Repšio vedami jonaviečiai (15:11), tačiau kėlinio pabaigoje keli sėkmingi Tony Perkinso epizodai apvertė situaciją ir po dešimties minučių priekyje buvo svečiai – 23:19
Panašia eiga klostėsi ir antrasis ketvirtis, bet kėdainiečiai į kiekvieną varžovų priartėjimą surasdavo savo atsakymų. Nors likus dviem minutėms iki ilgosios pertraukos šeimininkai vėl trumpam išsiveržė į priekį (38:36), istorija kartojosi – kėdainiečiai kelissyk sėkmingai užpuolė ir atstatė persvarą – 44:38.
Vaizdas ant parketo iš esmės nesikeitė ir po pertraukos. „Jonavą“ buvo beveik panaikinusi savo atsilikimą (50:52), tačiau persverti rezultato išsyk nepavyko. Priešingai – kėdainiečiai sugebėjo netgi nutolti dviženkliu skirtumu ir lemiamą atkarpą pasitiko sąlyginai komfortabiliioje padėtyje – 67:57.
Iš naujo deficitą palaipsniui mažinę S.Babrausko auklėtiniai, ypač Matas Repšys, absoliučiai grąžino intrigą į areną, kuomet likus mažiau nei keturioms minutėms buvo atstatyta lygybė (74:74). Eimantas Stankevičius įsūdė tritaškį (77:74), o jo komandos draugai baudų metimais tvirtino šeimininkų pozicijas tiksint paskutiniajai minutei (82:76).
Laimono Eglinsko kariauna nebuvo nusiteikusi sudėti ginklus ir dviem greitais tritaškiais priartėjo iki minimumo (82:83). Vis tik po minutės pertraukėlės liko tik kiek daugiau nei 6 sekundės. T.Perkinsas užsidirbo techninę pražangą trukdydamas išsimesti kamuolį iš užribio, o B. Krikke'as realizavo kelis baudų metimus, kurie galutinai įtvirtino šeimininkų triumfą.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo B.Krikke'as, pelnęs 15 taškų ir surinkęs 21 naudingumo balą. Dar keli šeimininkų krepšininkai, Jalenas Henry, E.Stankevičius ir M.Repšys, pridėjo po 12 taškų. M. Repšiui niekas neprilygo efektyvumu – 23-ejų puolėjas dar atkovojo 6 kamuolius ir sukaupė 22 naudingumo balus.
T.Perkinsas išsiskyrė Kėdainių klube. Amerikietis aikštę paliko su 22 taškais, 5 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais ir 19 naudingumo balų. Rezultatyvus buvo ir T.McLaughlinas (16 tšk.), tačiau jis prametė 11 metimų iš žaidimo, keturissyk pažeidė taisykles ir surinko tik 6 naudingumo balus.
Abi komandos rungtyniavo be savo kapitonų – jonaviečiai neturėjo Luko Kreišmonto, o kėdainiečiai – Igno Vaitkaus.
„Jonava“: Benjaminas Krikke'as 15 (5/6 dvitaškių), Jalenas Henry (6 atk. kam.), Eimantas Stankevičius (7 atk. kam.) ir Matas Repšys (6 atk. kam.) po 12, Hilmaras Henningssonas 11, Makai Ashtonas-Langfordas 9 (6 rez. perd.), Adomas Sidarevičius 7.
„Nevėžis“: Tony Perkinsas 22 (8/13 dvitaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Trentas McLaughlinas 16 (4/14 tritaškių, 4 rez. perd.), J.D. Muila 11 (8 atk. kam.), Tyleris Petersonas 9, Ethanas Chargois ir Jonas Zakas (5 atk. kam.) po 7.
