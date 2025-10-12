Juventus iškovojo pirmąją pergalę LKL sezone

Kęstučio Kemzūros kariauna namie 86:73 (20:18, 28:23, 13:16, 25:16) nukovė „Šiaulius“ (3/2).
Tai reiškia, kad kol kas be pergalių lieka vienintelė „Jonava Hipocredit“ (0/4).
Šiaulių komanda geriau pradėjo susitikimą (9:3), nors Ivanas Vranešas ir neleido svečiams atitrūkti labiau. Po Dovydo Romančenkos tritaškio komandas skyrė dviženklis taškų skaičius (17:7), tiesa, Paulius Valinskas taip pat buvo tikslus, o Šarūnas Beniušis „Juventus“ deficitą tirpdė iki trijų – 15:18. Galiausiai po pirmo kėlinio uteniškiai pirmavo 20:18.
Oskaras Pleikys su Cedricku Hendersonu grąžino persvarą šiauliečiams (25:20), bet ja svečiai džiaugėsi neilgai. Devonas Danielsas smeigė tritaškį, o I.Vranešas vėl grąžino persvarą savo ekipai – 29:28. Utenos komanda liko priekyje (39:32) ir Pauliaus Valinsko metimų dėka išsaugojo svaresnę persvarą po dviejų ketvirčių – 48:41.
Po didžiosios pertraukos „Juventus“ išlaikė savo pranašumą (55:48), pataikė ir Ernestas Sederevičius su Luku Ulecku – 59:51. Baudų metimus realizavo Cameronas Reddishas (57:61), švelninęs šiauliečių padėtį. Prieš akis buvo visas ketvirtis, per kurį „Šiauliai“ turėjo visus šansus kovoti dėl pergalės.
C.Hendersonas rinko svarbius taškus (61:63), bet gerą atkarpą rengė uteniškiai: du tritaškius paleido P.Valinskas, o D.Danielsas bei I.Vranešas siautė po krepšiu – 74:61. Tai pradėjo laužti rungtynes uteniškių pusėn. Daugiau intriga į susitikimą negrįžo.
„Juventus“ vedlys P.Valinskas gerino sezono rekordus, įmesdamas 23 taškus (5/7 trit.), atlikdamas 4 rezultatyvius perdavimus ir rinkdamas 21 naudingumo balą.
Ernestas Sederevičius žaidė geriausią sezono mačą LKL – pelnė 11 taškų, provokavo 6 pražangas ir rinko 18 naudingumo balų. Geriausiai pasirodė ir L.Uleckas, įmetęs 12 taškų, atkovojęs 7 kamuolius ir rinkęs 18 naudingumo balų.
Šiauliečių gretose efektyviausią sezono mačą LKL, kurią žaidė D.McKnightas – 12 taškų, 7 perdavimai ir 24 naudingumo balai jo sąskaitoje.
C.Hendersonas pakartojo rezultatyvumo rekordą (22 tšk.).
„Juventus“: Paulius Valinskas 23 (5/7 trit.), Ivanas Vranešas 14 (8 atk. kam., 16 n.b.), Lukas Uleckas 12 (8 atk. kam., 19 n.b.), Ernestas Sederevičius 11, Devonas Danielsas 10 (3/7 metimai., 6 kld., 6 atk. kam., 10 n.b.).
„Šiauliai“: Cedrickas Hendersonas 22 (7/17 metimai), Dayvionas McKnightas (7 rez. perd.) ir Oskaras Pleikys – po 12, Cameronas Reddishas 10, Dovydas Romančenko 7 (3/11 metimai, -1 n.b.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!