Europos paplūdimio sprinto čempionate – Lietuvos irkluotojų dueto bronza

2025-10-12 18:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 18:11

Sekmadienį Antalijos Camici paplūdimyje (Turkija) baigėsi dvi dienas vykęs Europos paplūdimio sprinto čempionatas. Pirmą kartą su olimpinės rungties statusiu vykusiose pirmenybėse startavo šešios Lietuvos įgulos (trys suaugusių, trys jaunių), o viena pasipuošė bronzos medaliais.

LIF / Balint Czucz nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Tai padarė Dominykas Jančionis ir Martyna Kazlauskaitė, dalyvavę mišrių dviviečių valčių (CMix2x) varžybose. Lietuvos duetas atrankoje užfiksavo patį greičiausią laiką, LAST-16 etape užtikrintai nugalėjo rumunus Mihai Chiruta ir Daria-Ioana Dinulescu (-15,64 sek.), ketvirtfinalyje dramatiškai pranoko britus Cameron Cam Buchan ir Natacha Searson (-1,65 sek.), pusfinalyje turėjo pripažinti vėliau naujaisiais čempionais tapusių portugalų Afonso Duarte Costo ir Patricia Batista pranašumą (+9,59 sek.), o B finale laimėjo prieš austrus Paul Ruttmann ir Tabea Minichmayr (-2,00 sek.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į geriausių ketvertuką pateko ir Žygimantas Gališanskis. Lietuvos irkluotojas vyrų vienviečių valčių (CM1x) atranką įveikė su penktu rezultatu, LAST-16 etape eliminavo austrą Leopold Wiesinger (-10,23 sek.), ketvirtfinalyje 1,93 sek. aplenkė Italijos sportininką Giovanni Ficarra, pusfinalyje vos 1,08 sek. atsiliko nuo ispano Ander Martin, o B finale dėl bronzos 4,24 sek. pralaimėjo prancūzui Mathis Nottelet.

Tuo metu Raminta Morkūnaitė finišavo elito aštuonete. Ji moterų vienviečių valčių (CW1x) atrankoje taip pat buvo penkta, LAST-16 etape be didesnio vargo susitvarkė su suome Tiia-Maria Rauttola (-15,19 sek.), bet ketvirtfinalyje ispanė Teresa Diaz Moreno buvo 3,51 sek. greitesnė. Pastaroji vėliau pasipuošė bronzos medaliu, o Raminta galutinėje rikiuotėje finišavo šešta.

Pirmenybėse startavo ir trys jaunių įgulos. Geriausiai iš visų pasirodė Majus Gabriūnas, vaikinų vienviečių valčių (CJM1x) klasėje užėmęs 7-ą vietą. Jis pasirodymą užbaigė ketvirtfinalyje.

LAST-16 etape iškrito ir 15-ą vietą užėmė jaunių mišrių dviviečių valčių (CJMix2x) rungtyje startavę Eimantas Kleinauskas ir Goda Šupšinskaitė, o Ieva Avlosevičiūtė merginų vienviečių valčių (CJW1x) įskaitos galutinėje rikiuotėje buvo 20-ta.

Paplūdimio sprintas – naujoji olimpinė irklavimo rungtis, debiutuosianti ne tik 2028 m. Los Andželo vasaros olimpinėse žaidynėse, bet ir 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.

Ši Lietuvos rinktinės sudėtis į Turkiją sugrįš jau greičiau nei po mėnesio – lapkričio 6-9 dienomis Antalijoje vyks ir pasaulio paplūdimio sprinto čempionatas.

