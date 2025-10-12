„TransINVEST“ stadiono atidarymo rungtynėse – lygiosios su „Žalgiriu“

Prieš rungtynes Vilniaus rajone, Galinėje vyko iškilminga naujo „TransINVEST“ stadiono atidarymo ceremonijoje, kurioje dalyvavo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.
Dvikovą žalgiriečiai žaidė dviem sudėtimis – rungtynes pradėjo pastaruoju metu mažiau žaidybinės praktikos turintys žaidėjai.
Pirmajame kėlinyje šeimininkų komanda atakavo pavojingiau ir pasižymėjo įvarčiu, kurį pakartotiniu smūgiu iš arti pelnė Artemas Fedorovas.
Po pertraukos „Žalgiris“ atliko 10 keitimų – visas rungtynes žaidė tik vartininkas Arpadas Tordai.
Kėlinio viduryje žalgiriečiai rezultatą išlygino – po Nemanja Mihajlovičiaus perdavimo kamuolį į vartus iš arti pasiuntė Gustas Jarusevičius.
Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais spalio 18 d. Alytuje, o namuose – spalio 26 d.
