TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„TransINVEST“ stadiono atidarymo rungtynėse – lygiosios su „Žalgiriu“

2025-10-12 18:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 18:10

Rinktinių pertraukos metu „Žalgiris“ kontrolinėse rungtynėse Vilniaus rajone sužaidė lygiosiomis 1:1 su „TransINVEST“ komanda.

Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.

Rinktinių pertraukos metu „Žalgiris" kontrolinėse rungtynėse Vilniaus rajone sužaidė lygiosiomis 1:1 su „TransINVEST" komanda.

0

Prieš rungtynes Vilniaus rajone, Galinėje vyko iškilminga naujo „TransINVEST“ stadiono atidarymo ceremonijoje, kurioje dalyvavo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.

Dvikovą žalgiriečiai žaidė dviem sudėtimis – rungtynes pradėjo pastaruoju metu mažiau žaidybinės praktikos turintys žaidėjai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame kėlinyje šeimininkų komanda atakavo pavojingiau ir pasižymėjo įvarčiu, kurį pakartotiniu smūgiu iš arti pelnė Artemas Fedorovas.

Po pertraukos „Žalgiris“ atliko 10 keitimų – visas rungtynes žaidė tik vartininkas Arpadas Tordai.

Kėlinio viduryje žalgiriečiai rezultatą išlygino – po Nemanja Mihajlovičiaus perdavimo kamuolį į vartus iš arti pasiuntė Gustas Jarusevičius.

Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais spalio 18 d. Alytuje, o namuose – spalio 26 d.

