Vaidotas Žala paskelbė ekipažo sudėtį 2026-ųjų Dakare, tačiau šturmanas netikėtai atsidūrė ligoninėje

Sudėtingi, tačiau būtini bandymai
Sacharos dykumoje vykę sunkvežimio testai – ypač svarbūs visai komandai, mat po šių metų Dakaro V. Žala išsakė ne vieną pastabą, ką reikėtų sunkvežimyje tobulinti, kad sunkiausiose pasaulio lenktynėse pavyktų kovoti dėl aukščiausių pozicijų. Į tai olandų sportinių sunkvežimių gamintojai „De Rooy“ pažiūrėjo itin atsakingai ir lietuviui kitų metų Dakarui parūpino visiškai naują sunkvežimį.
„Sunkvežimis veikia nepriekaištingai, o tai labai džiugina. Tikrai jaučiasi, kad jo svoris yra mažesnis, o pavarų perjungimo svirtelės prie vairo leidžia jį valdyti dar tiksliau – galiu visada važiuoti mechaniniu režimu, jas keisti greitai ir tiksliai, išlaikyti pasirinktą pavarą kopose, todėl važiavimas yra kur kas sklandesnis ir malonesnis. Tikrai smagu, kad komanda yra suinteresuota kartu siekti rezultato ir įsiklauso į tai, ko reikia norint jį pasiekti“, – iškart po bandymų kalbėjo „Nordis Team“ lenktynininkas.
Dvi dienas trukę bandymai – vienintelė V. Žalos galimybė naująjį sunkvežimį prisijaukinti artėjančiam Dakarui. Šiam tikslui buvo paruošti gerokai labiau struktūrizuoti testai, lyginant su vykusiais ankstesniais metais. Kiekvieną dieną lietuvis Maroko dykumoje turėjo įveikti daugiau kaip 200 kilometrų sportiniu režimu bei važiuoti pagal būtent šiems bandymams sudarytą kelio knygą.
Ir nors technika lenktynininkui paliko itin gerą įspūdį, V. Žala pripažino, kad patys testai sukėlė dvejopų jausmų.
„Po dešimties mėnesių pertraukos grįžti į Dakaro režimą yra brutalu. Nori to ar ne – atpranti nuo to krūvio, visų smūgių ir purtymo, todėl grįžti tikrai nelengva. Pradžioje ištinka toks lengvas šokas. Bet būtent dėl to testai Maroke yra labai vertingi. Lietuvos karjeruose galima važiuoti šimtus kilometrų, bet vis tiek nepavyks susikurti tokių sąlygų, kokias galima rasti čia“, – įspūdžiais dalijosi V. Žala.
Paaiškėjo komandos sudėtis
Kartu su lietuviu Maroke treniravosi ir antrus metus prie ekipažo prisijungiantis „De Rooy“ dirbtuvių mechanikas Max van Grol, o V. Žala paskelbė, kad kartu kitų metų Dakare su juo startuos ir ilgametis šturmanas, portugalas Paulo Fiuza.
Vis tik dėl planuotos operacijos P. Fiuza testuose dalyvauti negalėjo, todėl jį Maroke pavadavo jo bičiulis, šturmanas Joel Lutas, kuris rūpinasi ne tik navigavimu lenktynėse, tačiau kartu yra ir komercinio „Airbus A330“ lėktuvo pilotas.
„Maxas yra puikus mechanikas, kuris nepaisant savo jauno amžiaus puikiai susitvarko su jam tenkančiomis užduotimis. Šių metų Dakaras jam buvo debiutinis, o po puikaus pasirodymo jis sulaukė kvietimų prisijungti ir prie kitų komandų ekipažų, tačiau džiaugiuosi, kad mums suteikė pirmenybę ir būtent mūsų komandai padės artėjančio Dakaro metu siekti aukščiausio rezultato. Dėl Paulo sveikatos vis dar kilo neatsakytų klausimų, ar jis tikrai galės dalyvauti kitų metų Dakare, tačiau iš gydytojų sulaukėme žalios šviesos, todėl tikimės, kad viskas įvyks pagal planą“, – sakė „Nordis Team“ pilotas.
Bandymų metu netrūko ir netikėtumų
Vis tik V. Žala neslėpė, kad kartais netikėtumų išvengti nepavyksta. Pirmasis jų buvo dar bevystant į Maroką. Dėl audros lėktuvas iš Barselonos į Maroką nepakilo laiku, todėl komanda nebespėjo į vietinį skrydį Maroke, kuris turėjo padėti greičiau pasiekti Sacharos dykumą. Vis tik laiko laukti nebuvo, todėl į testų vietą už 600 kilometrų teko per naktį vykti automobiliu.
Lyg varginančios kelionės nepakaktų, nerimo pridėjo ir šturmano P. Fiuza pranešimas, jog po sėkmingos planuotos nedidelės operacijos jis netikėtai vėl atsidūrė ligoninėje dėl pasireiškusių rimtų komplikacijų.
„Tai buvo papildomi iššūkiai prie ir taip sudėtingų dienų, tačiau su komanda juokavome, kad Dakaras jau prasidėjo, todėl dabar viskas turi eiti tik geryn“, – vykdamas atgal į Lietuvą optimizmo nestokojo V. Žala.
48-asis Dakaro ralis prasidės vos nurimus Naujųjų metų šurmuliui – sausio 3 dieną.
