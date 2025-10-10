Prieš Dakarą „Black Hawk“ kaip feniksas atgimsta iš naujo

Techninio aptarnavimo procesai kaip aviacijoje
Sportinio bolido paruošimo filosofija labiau artima lėktuvo techninei priežiūrai, nei automobilio serviso aptarnavimams. Lenktynes matuojame greičio ruožuose nuvažiuotais kilometrais, o aviacijoje fiksuojame skrydžio valandas. Šie matmenys yra esminiai vertinant techninių detalių tinkamumą naudojimui. Tiek aviacijoje, tiek autosporte – kiekviena detalė ar mazgas turi savo „techninį pasą“, kuriame fiksuojama būklė, įveiktas atstumas, visų buvusių apžiūrų komentarai. Tiek technikas, aptarnaujantis lėktuvą, tiek save gerbiantis autosporto mechanikas deda parašą po kiekvienu savo darbu ir įvertinimu. Atsakomybė šioje vietoje – aukščiausio lygio.
„Lenktyniniame automobilyje – kiekviena detalė, agregatas, mazgas turi galiojimo intervalus. Pvz., sportinio automobilio pusašio naudojimo limitas yra 5 000 km, aptarnaujant jį kas 1 750 km. Tai reiškia, kad pravažiavus tiek kilometrų pusašis išimamas, išrenkamas, išvalomas, apžiūrimas vizualiai, testuojamas, pertepamas iš naujo ir vėl surenkamas. Palyginimui, įprasto automobilio pusašis gali tarnauti 250 tūkstančių ar net dar daugiau kilometrų“, – dalinasi Dakaro legenda Benediktas Vanagas.
Įdomus faktas – sportinio automobilio detalių nusidėvėjimui skaičiuojami tik kilometrai važiuojami greičio ruožuose, pervažiavimai bendro naudojimo keliais į skaičiuoklę netraukiami.
„Black Hawk“ kaip feniksas atgimsta iš naujo
Šiuo metu Toyota GR DKR Hilux EVO T1 Ultimate bolido „griaučiai“ stovi „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ būstinėje, nes visi gyvybiškai svarbūs bolido „organai“ išimti atnaujinimui. Visos sportinio automobilio detalės apžiūrimos, valomos, testuojamos. Jei detalė tinkama naudoti – iš naujo paruošiama ir sugrąžinama į automobilį, visgi nemažai agregatų turi būti keičiami. Toks sportinio bolido paruošimas Dakarui gali kainuoti nuo 150 iki 300 tūkstančių eurų.
Dakaras – ilgiausios ir sudėtingiausios planetos lenktynės, kurių metu reikia įveikti ne mažiau nei 5000 km greičio ruožuose, o bendra distancija siekia 10 000 km. Lenktyninis bolidas turi išvykti nepriekaištingos būsenos – kaip kažkada buvo gautas visiškai naujas.
Bolidas ir atsarginės detalės užkonservuojamos
Lapkričio pabaigoje visa lenktynių technika iš Barselonos uosto iškeliaus į Yanbu uostą Saudo Arabijoje. Gruodžio 30-ąją komanda perims bolidą ir keliaus į išlikimo lenktynes. „Įdomus faktas – kadangi technika tansportuojama jūra, o čia veikia daug nepalankių veiksnių: drėgmė ir sūri aplinka, todėl tiek bolidas, tiek visos atsarginės detalės specialiai konservuojamos“, – pastebi 14-ąjį kartą Dakare startuojantis Benediktas Vanagas.
Techniškai nepriekaištingas automobilis – tik viena Dakaro medalio pusė. Itin svarbus pasiruošimo momentas – įgyti būtiniausias atsargines dalis. Šiuo metu vyksta intensyvi medžioklė – užsakomos atsarginės detalės, medžiagos, įranga. Atsarginių resursų turi užtekti trijų savaičių lenktynėms, o riboja ne tik fizinė erdvė, kur jie bus laikomi, bet ir biudžetas. Svarbiausias iššūkis – nuspėti Dakaro ateitį ir suplanuoti, ko ir kiek tiksliai prireiks.
Intensyvus vasaros sezonas – pratybos prieš Dakarą
Vasaros sezonas „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandai buvo intensyvus. Per liepos ir rugpjūčio mėnesius B.Vanago ir A.Paliukėno ekipažas įveikė 4-is FIA Europos bajų taurės įskaitinius etapus. Lietuvių ekipažas FIA Europos taurę paliko būdami lyderiais Ultimate kategorijoje ir 2-oje vietoje absoliučioje įskaitoje. Komandos turnyrinėje „kišenėje“: lenktynės Italijoje, Ispanijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje. Šios varžybos buvo ne tik svarbios stotelės varžybų kalendoriuje, bet ir pasirengimas 2026-ųjų Dakaro raliui.
