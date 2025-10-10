„NBA Europe“ projektas pakvietė Turkijos komandą

Stambulo „Galatasaray“ klubo prezidentas Dursunas Ozbekas atskleidė, kad ekipa sulaukė kvietimo prisijungti prie šio naujo darinio.
„Lankėmės Ženevoje ir mums buvo pasakyta, kad „Galatasaray“ laukiama lygoje. Niekas dar nesutarta, bet mes gavome kvietimą prisijungti prie lygos“, – sakė D.Ozbekas.
„Galatasaray“ jau eilę sezonų varžosi ne tik Turkijos pirmenybėse, bet FIBA Čempionų lygoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!