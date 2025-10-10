Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„NBA Europe“ projektas pakvietė Turkijos komandą

2025-10-10 13:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 13:00

Į Europą žengiantis „NBA Europe“ projektas pradėjo burti komandas į savo lygą.

„Galatasaray“ kviečiama į naują lygą (FIBA nuotr.)

Į Europą žengiantis „NBA Europe“ projektas pradėjo burti komandas į savo lygą.

REKLAMA
0

Stambulo „Galatasaray“ klubo prezidentas Dursunas Ozbekas atskleidė, kad ekipa sulaukė kvietimo prisijungti prie šio naujo darinio.

„Lankėmės Ženevoje ir mums buvo pasakyta, kad „Galatasaray“ laukiama lygoje. Niekas dar nesutarta, bet mes gavome kvietimą prisijungti prie lygos“, – sakė D.Ozbekas.

„Galatasaray“ jau eilę sezonų varžosi ne tik Turkijos pirmenybėse, bet FIBA Čempionų lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų