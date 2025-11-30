FC Baseball dainų žodžiai gimsta netikėčiausiose vietose: su „Solo ansambliu“ ir Darium Užkuraičiu važiavome kebabų

Apie tai, kuo klausytojus žada nustebinti savo koncerte „Finalas“, atlikėjas pasidalijo naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“.
FC Baseball: „Atėjo metas dideliam koncertui“
Žodis „Finalas“ daug kam gali sietis ir su paskutiniu grupės koncertu ar pasirodymu, tačiau T. Gaudėšius tokias kalbas paneigė ir paaiškino, kodėl pasirinko tokį koncerto pavadinimą.
„Kadangi FC Baseball pavadinime yra visokiausių aliuzijų į sportą, tai man patinka kažkoks finalo jausmas ir ten iškart kyla jiems klausimas, ar čia pabaiga. Bet kai „Žalgiris“ baigia sezoną niekas neklausia, ar čia pabaiga, nes po to bus kitas sezonas, bet šitas atėjo į pabaigą, tai bus finalas“, – šypsojosi populiarių dainų autorius.
Ryžtis tokiam dideliam koncertui T. Gaudėšių paskatino kitų žmonių klausimai, ar jau ne laikas pabandyti surengti grandiozinį koncertą. Taip pat grupė jau turi net penkis albumus ir šiemet mini muzikinės veiklos penkmetį.
„Mano atsakymas jiems visą laiką būdavo toks pat, kad aš neįsivaizduoju labiau gąsdinančios patirties, nei atsidurti arenoje ne laiku. Kad tu dar neturi pakankamai stipraus repertuaro, kad nėra pakankamai daug dainų, kurios rado kelią į žmonių širdis, ir panašiai. Bet dabar per tuos metus laiko, kai rengiame koncertus ir reikia sudėti grojaraštį dainų, tai yra tiek daug muzikos išleista, turime tiek daug dainų ir žmonės po kiekvieno koncerto sako, kad to ar ano nepagrojote“, – pasakojo jaunimo tarpe itin mėgiamas atlikėjas.
Pasakė, kaip gimsta netikėčiausi dainų fragmentai
Pastaruosius penkerius kūrybinius metus T. Gaudėšius vadina itin sėkmingais ir produktyviais, iš kurių drąsiai būtų galima pastatyti ir kino filmą. Jis neslepia, kad dažnai susitapatina su savo kūryba ir gyvena tiktai ja.
„Kai manęs paklausia, kas yra Tautvydas Gaudėšius, tai jiems atsakau, kad dainos ir muzika. Nežinau, aš gyvenau tik muzika tuo metu, ne todėl, kad dabar negyvenčiau, bet kartais man atrodo net iki kažkokio keisto „ekstrymo“ viskas būdavo ir kartais pamirštu, kad egzistuoja realus pasaulis, aš tiesiog gyvenau kažkokia romantika už scenos ribų ir daina studijoje“, – savo patirtimis dalinosi laidos svečias.
Atlikėją daugelis žmonių pažįsta ir žino kaip darboholiką, savo sferai visada atsiduodantį šimtu procentų. Tuo tarpu šis laikotarpis, kai šiek tiek ilsimasi nuo dainų rašymo, kelia dvejopus jausmus.
„Kaip Čarlzas Bukovskis sakė: rask, ką myli ir leisk tam tave pražudyti <...> O pavyzdžiui, dabar neberašau taip aktyviai galbūt dėl to, kad yra masė kitų dalykų ir tas gyvenimas tapęs šiek tiek kitokiu, negu jis buvo tada. Dabar tiesiog bandau susidraugauti su nuoboduliu, nes ilgus metus jo šiek tiek bijojau“, – apie ramesnį laikotarpį pasakojo T. Gaudėšius.
Meniškos sielos vyras taip pat atskleidė neįtikėtinų istorijų. Pavyzdžiui, kad jo dainos gimsta net ir taksi automobilyje, naktį perkant kebabus užkandinėje.
„Pavyzdžiui, tos eilutės „Kebabai iš Žvėryno jau visai paryčiais“. Buvau vienos lietuviškos radijo stoties gimtadienyje ir jau paryčiais mes kvietėme taksi ir tuo taksi važiavome aš, „Solo ansamblio“ bičai ir Darius Užkuraitis. Ir važiavome tokių rytinių kebabų pirkti <...> Kartais nutinka, kad dainose atsiduria kokios nors istorijos ir aš iškart žinau, apie ką čia“, – šypsojosi T. Gaudėšius.
Visą laidą „Kažkas naujo“ žiūrėkite čia: