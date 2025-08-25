Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

FC Baseball atskleidė 1 garsų Lietuvos atlikėją, kuris jo nemėgsta: „Mane tarkuoja kaskart“

2025-08-25 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 19:40

Vedėjas Justinas Jankevičius ir muzikantas Tautvydas Gaudiešius, geriau žinomas kaip FC Baseball, „Nesiaukite Live“ pokalbyje atvirai kalbėjosi apie kūrybą, gyvenimo iššūkius ir asmenines patirtis.

Vedėjas Justinas Jankevičius ir muzikantas Tautvydas Gaudiešius, geriau žinomas kaip FC Baseball, „Nesiaukite Live“ pokalbyje atvirai kalbėjosi apie kūrybą, gyvenimo iššūkius ir asmenines patirtis.

REKLAMA
0

Iš Plungės kilęs atlikėjas prasitarė, kad kai kuriems žmonėms jo tarmė scenoje vis dar užkliūva. Įdomiausia tai, kad vienas iš tokių – Tautvydo kolega, dainininkas ir dainų kūrėjas Justinas Jarutis. Laidos metu Tautvydas pasidalijo smagia istorija iš pramogų pasaulio užkulisių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žemaitiška tarmė ir gimtojo krašto šaknys

„Kada tu išmokai kalbėti lietuviškai?“, – dar laidos pradžioje šmaikštavo vedėjas Justinas Jankevičius, pastebėjęs vis pasigirstančią Tautvydo žemaitišką tarmę.

REKLAMA
REKLAMA

Į tokią pastabą muzikantas reagavo su jam būdingu humoru:

„Daug kas pasakytų, kad aš taip ir neišmokau.“

Justinas Jarutis – kolega ar priešininkas?

„Jarutis mane tarkuoja kaskart, kai gavom mikrofoną į rankas. Jis yra mano Arch Nemesis, didysis priešpriešas. Aš jo merginai aš esu mėgstamiausias atlikėjas. Tai man atrodo, čia ir pasakyta viskas”, – juokavo atlikėjas.

REKLAMA

Prieš keletą metų Tautvydas jį sutiko „M.A.M.A.“ apdovanojimų užkulisiuose.

„Tai buvo tas laikas, kai Jarutis, taip sakant, iššovė. Aš jį sutikau, jis buvo su Gucci kostiumu, visa kita. Aš priėjau ir jam sakau: blemba, aš taip džiaugiuosi už tave – tu nusipelnei visko, ką dabar turi. Norėjau tiesiog pasakyti kažkokių gražių dalykų“, – pasakojo Tautvydas.

REKLAMA
REKLAMA

Visgi šiltos reakcijos iš J. Jaručio tąkart nesulaukė.

„Tada iš persirengimo kambarėlio išėjo jo mergina ir sako: tavo muzika mūsų namuose skamba kur kas dažniau, nei jo! Jis sako: eik atgal į persirengimo kambarį. O man sakė: sėkmės tau. Ir nuėjo. Aš tada maždaug suvedžiau galus, kur prabėgo ta katė“, – juokavo dainininkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų