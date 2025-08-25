FC Baseball atskleidė 1 garsų Lietuvos atlikėją, kuris jo nemėgsta: „Mane tarkuoja kaskart“

Iš Plungės kilęs atlikėjas prasitarė, kad kai kuriems žmonėms jo tarmė scenoje vis dar užkliūva. Įdomiausia tai, kad vienas iš tokių – Tautvydo kolega, dainininkas ir dainų kūrėjas Justinas Jarutis. Laidos metu Tautvydas pasidalijo smagia istorija iš pramogų pasaulio užkulisių.
Žemaitiška tarmė ir gimtojo krašto šaknys
„Kada tu išmokai kalbėti lietuviškai?“, – dar laidos pradžioje šmaikštavo vedėjas Justinas Jankevičius, pastebėjęs vis pasigirstančią Tautvydo žemaitišką tarmę.
Į tokią pastabą muzikantas reagavo su jam būdingu humoru:
„Daug kas pasakytų, kad aš taip ir neišmokau.“
Justinas Jarutis – kolega ar priešininkas?
„Jarutis mane tarkuoja kaskart, kai gavom mikrofoną į rankas. Jis yra mano Arch Nemesis, didysis priešpriešas. Aš jo merginai aš esu mėgstamiausias atlikėjas. Tai man atrodo, čia ir pasakyta viskas”, – juokavo atlikėjas.
Prieš keletą metų Tautvydas jį sutiko „M.A.M.A.“ apdovanojimų užkulisiuose.
„Tai buvo tas laikas, kai Jarutis, taip sakant, iššovė. Aš jį sutikau, jis buvo su Gucci kostiumu, visa kita. Aš priėjau ir jam sakau: blemba, aš taip džiaugiuosi už tave – tu nusipelnei visko, ką dabar turi. Norėjau tiesiog pasakyti kažkokių gražių dalykų“, – pasakojo Tautvydas.
Visgi šiltos reakcijos iš J. Jaručio tąkart nesulaukė.
„Tada iš persirengimo kambarėlio išėjo jo mergina ir sako: tavo muzika mūsų namuose skamba kur kas dažniau, nei jo! Jis sako: eik atgal į persirengimo kambarį. O man sakė: sėkmės tau. Ir nuėjo. Aš tada maždaug suvedžiau galus, kur prabėgo ta katė“, – juokavo dainininkas.
