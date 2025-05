Atlikėjas FC Baseball prabilo apie sudėtingą gyvenimo etapą: „Išgirdau gana baisią diagnozę“

Pokalbio pradžioje astrologas Naglis Šulija pasiteiravo Tautvydo, kodėl jo sceninis vardas yra FC Baseball. Kalbėdamas apie tai dainininkas tikino, kad jam patinka derinti skirtingus dalykus.

„Aš labai daug sportavau vaikystėje, po to tapau muzikantu. Man patinka derinti romantišką muziką su juodai baltais įvaizdžiais, mėgstu priešpriešas, randu tame žaismą. Futbolo klubas, beisbolas – man atrodo labai geras pasirinkimas pasivadinti“, – šyptelėjo dainininkas.

REKLAMA

REKLAMA

FC Baseball išgyveno kitokį etapą

Nagliui pasiteiravus, kaip sekasi kūryba, T. Gaudėšius prabilo apie dvejus metus trukusią pertrauką, kurios metu nepristatė naujo albumo.

REKLAMA

„Kūrybinė veikla sekasi puikiai, aš garsėju produktyvumu, man labai patinka kurti. Bet turėjau dviejų metų pertrauką, kai nebuvo albumo. Kai manęs paklausia, kodėl, sakau, kad mėginau gyventi gyvenimą, bet tai turbūt nėra tiesa“, – pripažino jis.

FC Baseball (10 nuotr.) FC Baseball (nuotr. Armidos Čepukaitės) FC Baseball (nuotr. Armidos Čepukaitės) FC Baseball (nuotr. Armidos Čepukaitės) +6 FC Baseball (nuotr. Joanos Suslavičiūtės) FC Baseball (nuotr. Joanos Suslavičiūtės) FC Baseball (nuotr. Joanos Suslavičiūtės) FC Baseball (nuotr. Joanos Suslavičiūtės) FC Baseball (nuotr. Joanos Suslavičiūtės) FC Baseball (nuotr. Joanos Suslavičiūtės) FC Baseball (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. FC Baseball

FC Baseball atskleidė, kad per tą laikotarpį sukūrė naujų kūrinių, tačiau kūryba vyko visai kitaip, nei jam įprasta.

REKLAMA

REKLAMA

„Tuos du metus kūryba mano gyvenime vyko. Ji buvo sėkminga, parašiau sėkmingų kūrinių. Bet čia turbūt jau įsijungė meninis meistriškumas, didžiulio polėkio nejaučiau. Prieš tai bandžiau juokauti, kad per tą laiką bandžiau gyventi gyvenimą, bet turbūt tiesa ta, kad nelabai man pavyko“, – atviravo laidos svečias.

Astrologas N. Šulija atkreipė dėmesį, kad Tautvydo kūriniai – itin lyriški ir romantiški. Pats atlikėjas rašydamas dainas vadovaujasi vienu išgirstu patarimu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Aš visada sakau, kad rašau tai, kas man gaunasi. Vienas norvegų prodiuseris man davė patarimą, kad nevaržyčiau savęs tol, kol rašau, o po to jau galima sugrįžti ir pataisyti dalykus, pakeisti žodį kitu. Tai aš ir nevaržau“, – kalbėjo T. Gaudėšius.

Atskleidė kitą savo pusę

Tautvydo horoskopo ženklas – skorpionas. Paklaustas apie savo charakterį, dainininkas atskleidė save laikantis labai nuožmiu žmogumi.

REKLAMA

„Žmonės, kurie manęs klauso, galvoja, kad esu pūkų kamuoliukas. Bet tie, kurie mane pažįsta, žino, kad taip nėra. Be abejo, aš turiu švelnią pusę, kurią ir rodau. Turbūt būtų sunku tai sumeluoti 70 dainų, čia jau per didelis projektas. Bet aš esu nuožmus, niekada nepasiduodu. Kartais tai mane priveda prie absoliutaus persidirbimo, susirgimų“, – tikino jis.

REKLAMA

Pokalbiui pasisukus apie keliones, FC Baseball atskleidė, kad nelaiko savęs dideliu keliautoju. Pasak jo, dažniausiai jo išvykos būna susijusios su darbu.

„Aš nelabai keliauju, mano šeimoje nebuvo tokio įpročio, o vėliau jo taip ir neįsukau. Labai daug dirbu, kartais tenka pakeliauti su darbu. Mano kelionės yra kūrybinės ir taip pat labai nuožmios, kol jau visi studijoje pradeda žilti ir plikti“, – juokėsi Tautvydas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prabilo apie sveikatos problemas

Laidoje T. Gaudėšius prakalbo ir apie sveikatos problemas. Pasirodo, dainininkui iš gydytojų teko išgirsti žodžius, kurie privertė kaip reikiant sunerimti.

„Turėjau tokią išgąsti dėl sveikatos, buvo bėdų su skrandžiu. Išgirdau gana baisią diagnozę, sekė labai daug tyrimų. Tai truko apie du mėnesius. Tą laiką su grupės gitaristu nusprendžiau išgąsti paversti kūrybiniais dalykais. Sėdėjome ir kūrėme muziką.

REKLAMA

Galvojome, kad jei pasitvirtins diagnozės, tai tuomet jau bus sunku kurti. Bet viskas baigėsi gerai ir dabar turiu tokį albumą, kuris žiūrint į planetas galbūt neturėjo būti kupinas polėkio, bet matyt buvo dėl visko, kas vyko žemėje“, – išgyvenimais dalijosi jis.

Tautvydas pasidžiaugė, kad galiausiai išleido albumą, o klausytojai jį itin gražiai priėmė.

„Visas tas laikotarpis privertė susimąstyti, kaip gaila iššvaistyto laiko. Esu žmogus, kuris kuria jau pusę gyvenimo. Jeigu tas gyvenimas priartėtų prie kažkokios hipotetinės pabaigos, manau, būtų du dalykai, kurių gailėčiausi – per mažai praleisto laiko su mylimais žmonėmis ir kad per mažai kūriau, o per daug laiko praleidau mąstydamas ir darydamas tai, kas neverta laiko. Meilė, žmonės, kūryba – čia noriu būti“, – kalbėjo T. Gaudėšius-FC Baseball.

Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.