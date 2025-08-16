Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tiesioginiame eteryje vedėjai sustabdė laidą: išgirdus priežastį kiti nesulaikė ašarų

2025-08-16 19:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-16 19:50

„BBC Breakfast“ laidų vedėja Sarah Campbell pirmadienį, rugpjūčio 11 dieną, trumpam sustabdė laidą, kad praneštų liūdną žinią. Kartu su kitu vedėju Jonu Kay ji pranešė apie žinomos asmenybės mirtį.

Televizijos studija (nuotr. Unsplash.com)

„BBC Breakfast“ laidų vedėja Sarah Campbell pirmadienį, rugpjūčio 11 dieną, trumpam sustabdė laidą, kad praneštų liūdną žinią. Kartu su kitu vedėju Jonu Kay ji pranešė apie žinomos asmenybės mirtį.

REKLAMA
0

Sarah kartu su Jonu vedė pirmadienio „BBC Breakfast“ laidą – tuo metu moteris pavadavo nuolatinę vedėją Sally Nugent.

Laidoje pranešta apie skaudžią netektį

Laidos viduryje Sarah ir Jonas trumpam sustabdė laidą ir pranešė apie Joan „Biddy“ Baxter mirtį ir atidavė duoklę buvusiai „Blue Peter“ prodiuserei, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Liūdnos naujienos šį rytą – sulaukusi 92 metų mirė novatoriška BBC televizijos prodiuserė Biddy Baxter“, – žiūrovams pranešė Sarah.

REKLAMA
REKLAMA

Jonas tęsė: „Daugiau nei ketvirtį amžiaus ji vadovavo „Blue Peter“ ir sukūrė formatą, pavertusį jį sėkmingiausia vaikų programa televizijoje.“

REKLAMA

Po to jis perdavė žodį BBC meno korespondentui Davidui Silito, kuris pateikė daugiau detalių apie Biddy karjerą. Taip pat buvo rodomi vaizdo įrašai ir nuotraukos su velione.

Po jautrios duoklės Sarah ir Jonas prisiminė „Blue Peter“ bei aptarė Biddy indėlį ir palikimą.

„Kokia vaikų televizijos legenda. Kai aš augau, ta laida buvo visur“, – sakė Sarah, o Jonas pridūrė: „Taip, tikrai. Ir tas vardas... Kiekvienos laidos pabaigoje – Biddy Baxter. Visi matydavo jį ekrane.“

REKLAMA
REKLAMA

Laidoje – šilti prisiminimai apie velionę 

Sarah prisipažino, kad kartą buvo nusiuntusi savo piešinį į „Blue Peter“, o Jonas pasigyrė gavęs „Blue Peter“ ženklelį. Baigdamas segmentą, Jonas apie Biddy pasakė: „Ji tikrai buvo pralenkusi laiką.“

Sarah pritarė: „Tikrai taip, ji visiškai kontroliavo tą programą“. Jonas pridūrė: „Taip, vedėjai pasakojo, kaip gyveno bijodami išgirsti jos kulniukų kaukšėjimą lipant laiptais žemyn į studiją, kad tarp segmentų duotų jiems nurodymus.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Žinia apie Biddy mirtį pasirodė sekmadienį, rugpjūčio 10 d., kai „Facebook“ buvo paskelbtas „Ten Acre Films“ pranešimas – ši kompanija pernai išleido jos biografiją.

Pranešime rašoma: „Su liūdesiu pranešame, kad ilgametė „Blue Peter“ prodriuserė mirė sulaukusi 92 metų.

Pagerbkime tikrą novatorę, kuri televizijos industrijos pokyčius iveikė su puikiu instinktu, atkaklumu ir stiliumi.“  

Biddy buvo gerai žinoma kaip „Blue Peter“ prodiuserė ir redaktorė – ji pradėjo vadovauti 1962 m. ir pavertė šią televizijos laidą mylima klasika.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Mirė žymus Lietuvos mokslininkas (6)
MRT aparatas, žvakė (nuotr. 123rf.com)
Košmaras gydymo įstaigoje: 61-erių vyras mirė įtrauktas į MRT aparatą (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų