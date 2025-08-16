Tiesioginiame eteryje vedėjai sustabdė laidą: išgirdus priežastį kiti nesulaikė ašarų

Sarah kartu su Jonu vedė pirmadienio „BBC Breakfast“ laidą – tuo metu moteris pavadavo nuolatinę vedėją Sally Nugent.
Laidoje pranešta apie skaudžią netektį
Laidos viduryje Sarah ir Jonas trumpam sustabdė laidą ir pranešė apie Joan „Biddy“ Baxter mirtį ir atidavė duoklę buvusiai „Blue Peter“ prodiuserei, rašo mirror.co.uk.
„Liūdnos naujienos šį rytą – sulaukusi 92 metų mirė novatoriška BBC televizijos prodiuserė Biddy Baxter“, – žiūrovams pranešė Sarah.
Jonas tęsė: „Daugiau nei ketvirtį amžiaus ji vadovavo „Blue Peter“ ir sukūrė formatą, pavertusį jį sėkmingiausia vaikų programa televizijoje.“
Po to jis perdavė žodį BBC meno korespondentui Davidui Silito, kuris pateikė daugiau detalių apie Biddy karjerą. Taip pat buvo rodomi vaizdo įrašai ir nuotraukos su velione.
Po jautrios duoklės Sarah ir Jonas prisiminė „Blue Peter“ bei aptarė Biddy indėlį ir palikimą.
„Kokia vaikų televizijos legenda. Kai aš augau, ta laida buvo visur“, – sakė Sarah, o Jonas pridūrė: „Taip, tikrai. Ir tas vardas... Kiekvienos laidos pabaigoje – Biddy Baxter. Visi matydavo jį ekrane.“
Laidoje – šilti prisiminimai apie velionę
Sarah prisipažino, kad kartą buvo nusiuntusi savo piešinį į „Blue Peter“, o Jonas pasigyrė gavęs „Blue Peter“ ženklelį. Baigdamas segmentą, Jonas apie Biddy pasakė: „Ji tikrai buvo pralenkusi laiką.“
Sarah pritarė: „Tikrai taip, ji visiškai kontroliavo tą programą“. Jonas pridūrė: „Taip, vedėjai pasakojo, kaip gyveno bijodami išgirsti jos kulniukų kaukšėjimą lipant laiptais žemyn į studiją, kad tarp segmentų duotų jiems nurodymus.“
Žinia apie Biddy mirtį pasirodė sekmadienį, rugpjūčio 10 d., kai „Facebook“ buvo paskelbtas „Ten Acre Films“ pranešimas – ši kompanija pernai išleido jos biografiją.
Pranešime rašoma: „Su liūdesiu pranešame, kad ilgametė „Blue Peter“ prodriuserė mirė sulaukusi 92 metų.
Pagerbkime tikrą novatorę, kuri televizijos industrijos pokyčius iveikė su puikiu instinktu, atkaklumu ir stiliumi.“
Biddy buvo gerai žinoma kaip „Blue Peter“ prodiuserė ir redaktorė – ji pradėjo vadovauti 1962 m. ir pavertė šią televizijos laidą mylima klasika.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!