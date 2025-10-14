Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

FC Baseball gerbėjams – džiugi žinia

2025-10-14 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 16:25

Gruodžio 30 d. „Palangos koncertų salėje“ atlikėjas FC Baseball kviečia kartu palydėti metus ten, kur jūros bangos nuplauna senųjų metų iššūkius. 

Gruodžio 30 d. „Palangos koncertų salėje" atlikėjas FC Baseball kviečia kartu palydėti metus ten, kur jūros bangos nuplauna senųjų metų iššūkius. 

0

Didžiųjų scenų spindesį ir klausytojų palankumą atradęs kaip Junior A, Tautvydas Gaudėšius 2020-aisiais pristatė naująjį savo kūrybinį vardą – FC Baseball, kai pradėjo dainas kurti lietuviškai. Nuo tada jis nuosekliai tęsia šią kelionę – su dainomis, kurios jungia poeziją, jausmą ir šiuolaikinį skambesį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncertai turi unikalią savybę

Penktus kūrybinius metus žymintis FC Baseball šiandien yra vienas ryškiausių Lietuvos muzikos vardų. Jo kūriniai skamba tiek trankiuose vakarėliuose, tiek elegantiškose erdvėse ir didžiosiose scenose – visur, kur jautrios sielos ieško tikro ir gryno muzikinio skambesio. 

Vos per kelerius metus FC Baseball pristatė penkis albumus – „Lùna“, „Vorai“, „Žvėrynė“, „Aš sakydamas kursiu“ ir šviežiausią „Noriu, kad tau pasisektų“, du mini albumus – „Karuselė“ ir „Bėgti laiptais“, bei daugybę klausytojų pamiltų singlų: „Jauna Lietuva“, „Milijonai galimybių“, „Kai oras atšils“, „Gyvenimas“, „Saturnas“ ir kitus. 

FC Baseball koncertai turi unikalią savybę – juose žmonės ne tik klausosi muzikos, bet ir ją išgyvena. Gruodžio 30 diena Palangoje taps puikiu laiku šių metų refleksijai ir tylus pažadas tam, kas dar tik bus. Žiemiškame pajūryje skambės dainos, tapusios Tautvydo ir mūsų gyvenimo garso takeliu, ir paskutiniai metų akordai, pripildyti šviesos, nostalgijos ir artumo. 

FC Baseball – gruodžio 30 d. „Palangos koncertų salėje“. Bilietus platina kakava.lt. 

