Šarūno Jasikevičiaus šeimoje – ypatinga diena

Šaro žmonai Annai 40-imt sukaks gruodžio 9-ąją, tačiau kartu su šeima ir būriu bičiulių moteris nusprendė jubiliejų paminėti kiek anksčiau.
Paviešino ypatingos dienos akimirkas
Šventės akimirkomis ji dalijosi socialiniuose tinkluose.
Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, vakarėlio būta išties trankaus – su šokiais, dainomis ir, žinoma, gardžiu tortu, ant kurio puikavosi šmaikštus užrašas „Tik pažiūrėk, du kartus atšventei 20-metį“.
Per savo jubiliejaus šventę Anna atrodė išties įspūdingai – moteris pasipuošė balta trumpa suknele su blizgiomis detalėmis ir iškarpymais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.