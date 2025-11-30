 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šarūno Jasikevičiaus šeimoje – ypatinga diena

2025-11-30 10:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-30 10:19

Stambulo „Fenerbahce“ trenerio Šarūno Jasikevičiaus šeimoje neseniai praūžė ypatinga šventė – jo žmona Anna Douka iškėlė savo 40-ojo jubiliejaus šventę.

Šarūnas Jasikevičius su šeima (nuotr. Instagram)

Šaro žmonai Annai 40-imt sukaks gruodžio 9-ąją, tačiau kartu su šeima ir būriu bičiulių moteris nusprendė jubiliejų paminėti kiek anksčiau.

Paviešino ypatingos dienos akimirkas

Šventės akimirkomis ji dalijosi socialiniuose tinkluose.

Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, vakarėlio būta išties trankaus – su šokiais, dainomis ir, žinoma, gardžiu tortu, ant kurio puikavosi šmaikštus užrašas „Tik pažiūrėk, du kartus atšventei 20-metį“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per savo jubiliejaus šventę Anna atrodė išties įspūdingai – moteris pasipuošė balta trumpa suknele su blizgiomis detalėmis ir iškarpymais.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

