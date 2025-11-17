Šarūnas Jasikevičius parodė viešumoje retai matomą tėtį: proga – ypatinga

Kadrais jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Šventė pergalę
Vyrai susirinko paminėti pergalės: Š. Jasikevičiaus treniruojamas klubas įveikė Tel Avivo „Hapoel“ ekipą.
Prie užfiksuotų akimirkų Šarūnas rašė:
„Didžiulis AČIŪ mūsų gerbėjams Bavarijoje! Be jūsų palaikymo nebūtume to pasiekę!“
Nuotraukose matosi ir trenerio klubo gerbėjai, draugiška pozavę su Š. Jasikevičiumi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!