TV3 naujienos > Žmonės

Šarūnas Jasikevičius parodė viešumoje retai matomą tėtį: proga – ypatinga

2025-11-17 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 10:55

Garsus krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius, treniruojantis Stambulo „Fenerbahče“ klubą, paviešino nuotraukas su viešumoje retai matomu tėčiu Linu. Vyrai susirinko svarbiai progai.

Šarūnas Jasikevičius su šeima (nuotr, Instagram ir nuotr. BNS)
6

Garsus krepšinio treneris Šarūnas Jasikevičius, treniruojantis Stambulo „Fenerbahče" klubą, paviešino nuotraukas su viešumoje retai matomu tėčiu Linu. Vyrai susirinko svarbiai progai.

0

Kadrais jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Šarūnas Jasikevičius ir Anna Douka-Jasikevičius Karibuose
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šarūnas Jasikevičius ir Anna Douka-Jasikevičius Karibuose

Šventė pergalę

Vyrai susirinko paminėti pergalės: Š. Jasikevičiaus treniruojamas klubas įveikė Tel Avivo „Hapoel“ ekipą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie užfiksuotų akimirkų Šarūnas rašė:

„Didžiulis AČIŪ mūsų gerbėjams Bavarijoje! Be jūsų palaikymo nebūtume to pasiekę!“

Nuotraukose matosi ir trenerio klubo gerbėjai, draugiška pozavę su Š. Jasikevičiumi.

