  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Fenerbahče“ įtemptose Eurolygos rungtynėse pranoko „Hapoel“

2025-11-13 23:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 23:00

Eurolygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“(6/5) komanda 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24) palaužė Tel Avivo „Hapoel“(8/3) krepšininkus.

T.Hortonas-Tuckeris buvo rezultatyviausias (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“(6/5) komanda 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24) palaužė Tel Avivo „Hapoel“(8/3) krepšininkus.

0

Susitikimas dėl saugumo sumetimų vyko neutralioje aikštėje Miunchene. Prieš šį mačą Tel Avivo komanda buvo vienvalde Eurolygos lydere, o „Fenerbahče“ ekipai tai buvo trečioji pergalė iš eilės.

Jau pirmajame rungtynių kėlinyje abi komandos įsivėlė į itin klampų krepšinį. Nei viena iš komandų per pirmąsias dešimt minučių neįgijo bent kažkiek labiau apčiuopiamo pranašumo, o po pirmojo kėlinio rezultatas taip pat buvo lygus – 13:13.

Tel Avivo komanda geriau pradėjo antrąjį kėlinį ir po Collino Malcolmo dvitaškio pirmavo 7 taškais – 28:21. Vis tik Stambulo ekipa dar iki pertraukos atsilikimą mažino iki minimalaus – 27:28.

Po pertraukos Š.Jasikevičiaus auklėtiniai surengė spurtą ir Onuralpas Bitimas didino nominalių aikštės šeimininkų pranašumą iki dviženklio – 41:30. E.Bryantas traukė svečių komandą (35:41), tačiau ketvirtį sėkmingiau vėl užbaigė „Fenerbahče“ – 54:44.

Ketvirtajame kėlinyje „Hapoel“ vėl artėjo (52:58), bet „Fenerbahče“ tolo po Tariko Biberovičiaus tritaškio – 64:55. Tel Avivo komanda mažino atsilikimą (61:66), o į pora sėkmingų Stambulo komandos atakų tiksliais metimais atsakė ir „Hapoel“ – 66:70. Komandos apsikeitė nesėkmingomis atakomis, o galiausiai baudomis skirtumą didino D.Hallas – 72:66. Stambulo ekipa išlaikė pergalę savo rankose – 74:68.

„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 15 (4/5 dvit.), Devonas Hallas 14, Bonzie Colsonas (5 atk. kam.) ir Tarikas Biberovičius (2/6 trit.) po 10, Onuralpas Bitimas 7.

„Hapoel“: Elijah Bryantas 19 (4/5 trit.), Johnathanas Motley 12 (2/3 trit.), Vasilije Micičius 11 (2/5 trit.), Antonio Blakeney (0/4 trit.) ir Danielis Oturu (9 atk. kam.) po 8.

