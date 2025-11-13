„Fenerbahče“ įtemptose Eurolygos rungtynėse pranoko „Hapoel“

Susitikimas dėl saugumo sumetimų vyko neutralioje aikštėje Miunchene. Prieš šį mačą Tel Avivo komanda buvo vienvalde Eurolygos lydere, o „Fenerbahče“ ekipai tai buvo trečioji pergalė iš eilės.
Jau pirmajame rungtynių kėlinyje abi komandos įsivėlė į itin klampų krepšinį. Nei viena iš komandų per pirmąsias dešimt minučių neįgijo bent kažkiek labiau apčiuopiamo pranašumo, o po pirmojo kėlinio rezultatas taip pat buvo lygus – 13:13.
Tel Avivo komanda geriau pradėjo antrąjį kėlinį ir po Collino Malcolmo dvitaškio pirmavo 7 taškais – 28:21. Vis tik Stambulo ekipa dar iki pertraukos atsilikimą mažino iki minimalaus – 27:28.
Po pertraukos Š.Jasikevičiaus auklėtiniai surengė spurtą ir Onuralpas Bitimas didino nominalių aikštės šeimininkų pranašumą iki dviženklio – 41:30. E.Bryantas traukė svečių komandą (35:41), tačiau ketvirtį sėkmingiau vėl užbaigė „Fenerbahče“ – 54:44.
Ketvirtajame kėlinyje „Hapoel“ vėl artėjo (52:58), bet „Fenerbahče“ tolo po Tariko Biberovičiaus tritaškio – 64:55. Tel Avivo komanda mažino atsilikimą (61:66), o į pora sėkmingų Stambulo komandos atakų tiksliais metimais atsakė ir „Hapoel“ – 66:70. Komandos apsikeitė nesėkmingomis atakomis, o galiausiai baudomis skirtumą didino D.Hallas – 72:66. Stambulo ekipa išlaikė pergalę savo rankose – 74:68.
„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 15 (4/5 dvit.), Devonas Hallas 14, Bonzie Colsonas (5 atk. kam.) ir Tarikas Biberovičius (2/6 trit.) po 10, Onuralpas Bitimas 7.
„Hapoel“: Elijah Bryantas 19 (4/5 trit.), Johnathanas Motley 12 (2/3 trit.), Vasilije Micičius 11 (2/5 trit.), Antonio Blakeney (0/4 trit.) ir Danielis Oturu (9 atk. kam.) po 8.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!