 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Editos Mildažytės gyvenime – neeilinė diena: pasveikinti susirinko garsūs bičiuliai

2025-11-16 17:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 17:27

Lietuvos žurnalistės, laidų vedėjos, prodiuserės Editos Mildažytės gyvenime – šiandien ji pristato savo naująją knygą, pavadinimu „Pelynų medus. Mano istorija“. Taip pat ir kvepalus – „Mildažytė“.

Editos Mildažytės knygos pristatymas (nuotr. BNS)
52

Lietuvos žurnalistės, laidų vedėjos, prodiuserės Editos Mildažytės gyvenime – šiandien ji pristato savo naująją knygą, pavadinimu „Pelynų medus. Mano istorija“. Taip pat ir kvepalus – „Mildažytė“.

REKLAMA
1

Į knygos pristatymą susirinko garsūs Lietuvos žmonės.

Editos Mildažytės knygos pristatymas
(52 nuotr.)
(52 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Editos Mildažytės knygos pristatymas

Švyti jaunyste

Pati Edita užfiksuotose nuotraukose atrodė švytinti jaunyste ir elegancija. Ji vilkėjo ryškiai geltonos spalvos švarką, prie kurio priderino klasikinio stiliaus laisvas kelnes.

Kaip aksesuarus pasirinko spalvotus blizgančius karolius.

Knygos pristatyte lankėsi Vytenis Pauliukaitis, Beata Nicholson, Ignas Krupavičius ir kiti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų