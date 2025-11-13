 
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Žmonės

Vytenis Pauliukaitis nustebino ne vieną: kardinaliai pakeitė įvaizdį

2025-11-13 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 20:55

Žinomą televizijos laidų vedėją ir režisierių Vytenį Pauliukaitį dažniausiai galima pamatyti vilkintį elegantiškus, klasikinio stiliaus drabužius. Nepaisant to, išskirtinio renginio proga Vytenis kardinaliai pakeitė įvaizdį.

Vytenis Pauliukaitis (nuotr. BNS)
V. Pauliukaitis dalyvavo Emilio Vėlyvio naujo filmo „BIX – beveik Nirvana“ pristatyme, kuriame ir pribloškė neįprastu stiliumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera

Pakeitė įvaizdį

Akys krypo į Vytenį, pasipuošusį neįprastai: jis vilkėjo odinį berankovį švarką, juodą palaidinę bei tos pačios spalvos kelnes, prie kurių prisisegė metalines grandines.

Prie drabužių priderino ilgus odinius batus, o įvaizdį vainikavo jaunatviško gatvės stiliaus kepurė.

Filmo premjeroje dalyvavo ir daugiau garsių svečių: Gintarė Gurevičiūtė, Mantas Stonkus, Gelminė Glemžaitė, Ignas Krupavičius, Dovilė Filmanavičiūtė ir kiti. 

