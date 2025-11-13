Vytenis Pauliukaitis nustebino ne vieną: kardinaliai pakeitė įvaizdį

V. Pauliukaitis dalyvavo Emilio Vėlyvio naujo filmo „BIX – beveik Nirvana“ pristatyme, kuriame ir pribloškė neįprastu stiliumi.
Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera(34 nuotr.)
Filmo „BIX – beveik Nirvana“ premjera (Lukas Balandis/BNS)
Pakeitė įvaizdį
Akys krypo į Vytenį, pasipuošusį neįprastai: jis vilkėjo odinį berankovį švarką, juodą palaidinę bei tos pačios spalvos kelnes, prie kurių prisisegė metalines grandines.
Prie drabužių priderino ilgus odinius batus, o įvaizdį vainikavo jaunatviško gatvės stiliaus kepurė.
Filmo premjeroje dalyvavo ir daugiau garsių svečių: Gintarė Gurevičiūtė, Mantas Stonkus, Gelminė Glemžaitė, Ignas Krupavičius, Dovilė Filmanavičiūtė ir kiti.
Šaltinis:
tv3.lt
