  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Gražioji Kendall Jenner įsiamžino visiškai nuoga: vaizdas kaitina gerbėjų kraują

2025-11-12 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 17:55

Kol „Instagram“ platformą toliau užlieja Kendall Jenner prabangaus 30-ojo gimtadienio kelionės nuotraukos, pats supermodelis taip pat dalijasi savo įspūdžiais iš išvykos. Trečiadienį ji paskelbė naują nuotraukų seriją, kurioje matyti keli atviri kadrai, kuriuose Jenner pozuoja be viršutinių drabužių.

Kendall Jenner (nuotr. SCANPIX)

2

Antrojoje nuotraukoje Kendall matoma be marškinėlių, ant krūtinės pasidėjusi knygą „How to Carry Water“ (autorė – Lucille Clifton).

Vėliau ji įsiamžinusi paplūdimyje vilkėdama žalias bikinio kelnaites, o krūtinę pridengus dviem akmenukais.

Galiausiai viena iš nuotraukų užfiksavo Jenner visiškai nuogą – ji sėdi paplūdimyje sukryžiavusi kojas, atrodydama susimąsčiusi, tarsi apmąstydama naujo dešimtmečio pradžią, pranešė InStyle.

Šventė įspūdingai

Kelionė, žinoma, buvo žvaigždėmis nusėtas renginys – joje dalyvavo Jenner mama Kris ir seserys Kylie, Kim bei Khloé, taip pat bičiulės Hailey Bieber ir Justine Skye. Po šios išvykos socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė šiltų įrašų, skirtų gimtadienio proga pasveikinti Kendall.

„Negaliu patikėti, kad tau jau trisdešimt“, – savo įraše rašė dviejų vaikų mama Khloé. Įrašas buvo papildytas trimis džiaugsmingomis seserų nuotraukomis. – „Atrodo neįmanoma, tačiau štai tu – dar labiau spindinti, tvirtesnė ir gražesnė nei bet kada anksčiau.“

