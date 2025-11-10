Soterai Šveikauskaitei draugės iškėlė nepamirštamą šventę: pasidalijo pasakiškais kadrais

Jo nuotraukomis ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, jomis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasidalijo akimirkomis iš šventės
Po nuotraukomis, kuriose įamžintos šiltos akimirkos, moteris rašė:
„Tai tikriausiai gražiausia šventė, kurią man padovanojo mano draugės Babyshower buvo kupinas pačių šilčiausių emocijų ir nuostabiausių žmonių. Šiandien ne kartą susigraudinau… Iš laimės ir begalinio džiaugsmo, kad mane supa tokie nuostabūs žmonės.
Visada labai vertinau drauges, kurios šalia tiek tada, kai gali kažkuo pasidžiaugti, tiek tada, kai sunku, reikia paguodos. Ir po tiek metų supratau, kad tikros draugystės išlieka, nes jas brangini, puoselėji ir džiaugiesi jomis.
Pavyzdžiui, šiandien viena mano brangi draugė atvyko net iš kitos šalies… Tokios akimirkos tikrai išliks širdyje visam gyvenimui. Jaučiu begalinį dėkingumą visoms, kurios buvote kartu – esu neapsakomai laiminga turėdama jus. Ačiū jums, merginos, už viską. Tai buvo taip gražu.“
Pasidalintose akimirkose netrūko šypsenų ir laimės, ypač žavėjo švytinti besilaukianti Sotera.
