Kim Kardashian gyvenime – naujas vingis

Kritikai prognozuoja, kad šis ambicingas projektas gali tapti vienu ryškiausiu Holivudo pokyčių simboliu, atnešančiu naują energiją dramoms, kuriose centrinėmis veikėjomis tampa moterys.
Netikėta Kim Kardashian transformacija
Žinoma dėl savo įtakos mados ir socialinių tinklų pasaulyje, Kardashian seriale „Viskas pateisinama“ pasirodo visai kitokiame amplua – ji įkūnija Allurą Grant, garsią ir autoritetu garsėjančią Los Andželo skyrybų advokatę. Serialo kūrėjas Ryanas Murphy, žinomas iš tokių hitų kaip „Amerikietiška siaubo istorija“, „Klyksmo karalienės“, „Glee“, „Pose“, „Grožio peilis“ ir „9‑1‑1“, subūrė pasaulinio garso moterų aktorių ansamblį: Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor ir Glenn Close.
Filmavimas vyko nuo praeitų metų spalio ikišių metų kovo, itin slaptoje aplinkoje, kas dar labiau skatino žiniasklaidos susidomėjimą, o kiekvienos serijos biudžetas siekė beveik 12 milijonų JAV dolerių.
Feministinis projektas su skandalingu prieskoniu
Pasak Ryano Murphy, serialas „Viskas pateisinama“ – tai „emocinio teisingumo manifestas“, kuriame moterys valdo tiek teismo sales, tiek pačią istoriją. Kim Kardashian šiame projekte neapsiriboja vien vaidmeniu aktorės – ji taip pat yra ir vykdomoji prodiuserė, taip dar labiau sustiprindama savo pozicijas Holivude. Anot jos, tai vaidmuo, kurį ji nešioja tiek prieš kamerą, tiek už jos.
Serialas nagrinėja šeimos teisės bylas, kur susikerta valdžia, moralė ir ambicijos. Skirtingai nei tradicinės teismo dramos, „Viskas pateisinama“ žvelgia į emocijas ir visuomenės temas per moteriškumo bei asmeninio teisingumo prizmę.
Tarp žavesio ir teisinio tikslumo
Kiekviena 52 minučių serija buvo kuriama remiantis realių teisininkų konsultacijomis, todėl scenarijus pasižymi įspūdingu autentiškumu. Vizualiai serialas jungia minimalistinį stilių su Holivudo elegancija, primenančia serialus „Kostiumuotieji“ ir „Gera žmona“, tik su dar stipresne emocine įkrova.
Serialas „Viskas pateisinama“ įtvirtina 2025-uosius kaip stiprių moterų istorijų metus. Kino industrijos ekspertai serialą jau prilygina tokiems moterų sudėtingumą ir vidinius išgyvenimus atskleidžiantiems televizijos kūriniams kaip „Nekaltas melas“ ar „Ryto šou“.
Kritikai prognozuoja, kad jei pirmieji atsiliepimai bus teigiami, serialas taps lūžio tašku tiek moterų atstovavimui televizijoje, tiek Kim Kardashian karjeroje.
Serialo „Viskas pateisinama“ premjera vyks lapkričio 4 d. „Disney+“ kanalu.
