 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kim Kardashian gyvenime – naujas vingis

2025-11-04 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 13:55

Kim Kardashian iš garsios realybės šou žvaigždės virsta teisinės dramos aktore. Kartu su Holivudo žvaigždėmis – Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor ir Glenn Close – K. Kardashian vaidina naujajame Ryano Murphy seriale „Viskas pateisinama“ (angl. „All’s Fair“), kurio premjera 2025 m. lapkričio 4 d. „Disney+“ platformoje. 

Kim Kardashian naujame amplua (nuotr. spaudos pranešimo)
3

Kim Kardashian iš garsios realybės šou žvaigždės virsta teisinės dramos aktore. Kartu su Holivudo žvaigždėmis – Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor ir Glenn Close – K. Kardashian vaidina naujajame Ryano Murphy seriale „Viskas pateisinama“ (angl. „All’s Fair“), kurio premjera 2025 m. lapkričio 4 d. „Disney+“ platformoje. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kritikai prognozuoja, kad šis ambicingas projektas gali tapti vienu ryškiausiu Holivudo pokyčių simboliu, atnešančiu naują energiją dramoms, kuriose centrinėmis veikėjomis tampa moterys.

REKLAMA
REKLAMA

Kim Kardashian naujame amplua
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kim Kardashian naujame amplua

Netikėta Kim Kardashian transformacija

Žinoma dėl savo įtakos mados ir socialinių tinklų pasaulyje, Kardashian seriale „Viskas pateisinama“ pasirodo visai kitokiame amplua – ji įkūnija Allurą Grant, garsią ir autoritetu garsėjančią Los Andželo skyrybų advokatę. Serialo kūrėjas Ryanas Murphy, žinomas iš tokių hitų kaip „Amerikietiška siaubo istorija“, „Klyksmo karalienės“, „Glee“, „Pose“, „Grožio peilis“ ir „9‑1‑1“, subūrė pasaulinio garso moterų aktorių ansamblį: Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor ir Glenn Close.

REKLAMA

Filmavimas vyko nuo praeitų metų spalio ikišių metų kovo, itin slaptoje aplinkoje, kas dar labiau skatino žiniasklaidos susidomėjimą, o kiekvienos serijos biudžetas siekė beveik 12 milijonų JAV dolerių.

Feministinis projektas su skandalingu prieskoniu

Pasak Ryano Murphy, serialas „Viskas pateisinama“ – tai „emocinio teisingumo manifestas“, kuriame moterys valdo tiek teismo sales, tiek pačią istoriją. Kim Kardashian šiame projekte neapsiriboja vien vaidmeniu aktorės – ji taip pat yra ir vykdomoji prodiuserė, taip dar labiau sustiprindama savo pozicijas Holivude. Anot jos, tai vaidmuo, kurį ji nešioja tiek prieš kamerą, tiek už jos.

REKLAMA
REKLAMA

Serialas nagrinėja šeimos teisės bylas, kur susikerta valdžia, moralė ir ambicijos. Skirtingai nei tradicinės teismo dramos, „Viskas pateisinama“ žvelgia į emocijas ir visuomenės temas per moteriškumo bei asmeninio teisingumo prizmę.

Tarp žavesio ir teisinio tikslumo

Kiekviena 52 minučių serija buvo kuriama remiantis realių teisininkų konsultacijomis, todėl scenarijus pasižymi įspūdingu autentiškumu. Vizualiai serialas jungia minimalistinį stilių su Holivudo elegancija, primenančia serialus „Kostiumuotieji“ ir „Gera žmona“, tik su dar stipresne emocine įkrova.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Serialas „Viskas pateisinama“ įtvirtina 2025-uosius kaip stiprių moterų istorijų metus. Kino industrijos ekspertai serialą jau prilygina tokiems moterų sudėtingumą ir vidinius išgyvenimus atskleidžiantiems televizijos kūriniams kaip „Nekaltas melas“ ar „Ryto šou“.

Kritikai prognozuoja, kad jei pirmieji atsiliepimai bus teigiami, serialas taps lūžio tašku tiek moterų atstovavimui televizijoje, tiek Kim Kardashian karjeroje.

Serialo „Viskas pateisinama“ premjera vyks lapkričio 4 d. „Disney+“ kanalu. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų