Antonio Banderaso šeimoje – ypatinga akimirka

Kaip rašo žurnalas People, pora susituokė slaptoje ceremonijoje, kurioje dalyvavo tik artimiausi draugai ir šeimos nariai. Šventinis vakarėlis vyko šį savaitgalį Ispanijoje – Antonio gimtinėje. Tarp svečių buvo ir žinomi nuotakos tėvai, rašo unian.net.
Žiniasklaidos duomenimis, Banderas buvo nepaprastai laimingas ir didžiavosi dukra. Jis vienas pirmųjų pasveikino jaunavedžius ir pakėlė tostą jų garbei.
Kol kas šeima nesidalija vestuvių detalėmis, tačiau fotografams visgi pavyko užfiksuoti keletą akimirkų.
Stella Banderas ir Aleksas Gruszynski
Stella ir Aleksas pažįstami nuo vaikystės – jie lankė tą pačią mokyklą ir nuo tada artimai bendravo.
2015 metais pora pradėjo draugauti, bet po ketverių metų išsiskyrė. Vis dėlto – ne visam laikui. 2023-iaisiais Banderas ir Gruszynski vėl atnaujino santykius.
Po metų verslininkas pasipiršo aktoriaus dukrai, o Stella džiaugsmingą žinią paskelbė „Instagram“, parodydama nuotrauką su mylimuoju ir sužadėtuvių žiedu.
2025 m. spalio 18 d. Aleksas ir Stella oficialiai tapo vyru ir žmona.
