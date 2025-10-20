Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Antonio Banderaso šeimoje – ypatinga akimirka

2025-10-20 16:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 16:25

Aktorės Melanie Griffith ir aktoriaus Antonio Banderas 29 metų dukra Stella ištekėjo. Jos išrinktasis – vaikystės draugas Aleksas Gruszynski.

Antonio Banderas (Nuotr. SCANPIX)
10

0

Kaip rašo žurnalas People, pora susituokė slaptoje ceremonijoje, kurioje dalyvavo tik artimiausi draugai ir šeimos nariai. Šventinis vakarėlis vyko šį savaitgalį Ispanijoje – Antonio gimtinėje. Tarp svečių buvo ir žinomi nuotakos tėvai, rašo unian.net.

Antonio Banderas dukters vestuvės
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Antonio Banderas dukters vestuvės

Žiniasklaidos duomenimis, Banderas buvo nepaprastai laimingas ir didžiavosi dukra. Jis vienas pirmųjų pasveikino jaunavedžius ir pakėlė tostą jų garbei.

Kol kas šeima nesidalija vestuvių detalėmis, tačiau fotografams visgi pavyko užfiksuoti keletą akimirkų.

Stella Banderas ir Aleksas Gruszynski

Stella ir Aleksas pažįstami nuo vaikystės – jie lankė tą pačią mokyklą ir nuo tada artimai bendravo.

2015 metais pora pradėjo draugauti, bet po ketverių metų išsiskyrė. Vis dėlto – ne visam laikui. 2023-iaisiais Banderas ir Gruszynski vėl atnaujino santykius.

Po metų verslininkas pasipiršo aktoriaus dukrai, o Stella džiaugsmingą žinią paskelbė „Instagram“, parodydama nuotrauką su mylimuoju ir sužadėtuvių žiedu.

2025 m. spalio 18 d. Aleksas ir Stella oficialiai tapo vyru ir žmona.

