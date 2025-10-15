Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Nustebino visus: princas išsiskyrė su žmona ir pasipiršo kitai

2025-10-15 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 10:55

Praėjus vos pusmečiui po skyrybų su pirmąja žmona, Albanijos sosto įpėdinis princas Leka vėl ruošiasi vesti. Karališkoji šeima oficialiai pranešė apie jo sužadėtuves su Blerta Celibashi.

Vestuviniai žiedai (nuotr. 123rf.com)

0

Būsima nuotaka socialiniuose tinkluose pasidalijo romantiškomis pasiruošimo akimirkomis.

Sužadėtuvės – pietinėje Albanijos pakrantėje

43-ejų princas Leka spalio 12-ąją savo oficialioje „Instagram“ paskyroje paskelbė džiugią naujieną – jis pasipiršo Blertai Celibashi. Pora viešai pasirodė tik 2024-ųjų rugsėjį, o sužadėtuvės įvyko praėjus šešiems mėnesiams po princo skyrybų su pirmąja žmona, princese Elia Zaharia, oficialaus patvirtinimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia people.com, karališkosios šeimos teigimu, sužadėtuvės buvo švenčiamos spalio 11 dieną Ksamilio kurorte, pietų Albanijoje, artimųjų ir draugų apsuptyje.

„Karališkoji šeima džiaugiasi galėdama pranešti apie Jo Didenybės, sosto įpėdinio Leka II, ir panelės Blertos Celibashi sužadėtuves. Šeima dalijasi savo laime su Albanijos žmonėmis ir dėkoja visiems, kurie siunčia nuoširdžius sveikinimus šia džiaugsminga proga“, – rašo people.com.

Romantiškas žvilgsnis užkulisiuose

Blerta savo „Instagram“ tinkle pasidalijo užkulisinių vaizdų įrašu, kuriame užfiksuotas pasiruošimas sužadėtuvių fotosesijai – makiažas, šukuosena ir švelni šampaninės spalvos suknelė su įspūdingais auskarais.

Įraše, kurio garso takeliu tapo daina „So This Is Love“, būsima nuotaka sėdi prie veidrodžio, o paskui kadras persikelia į fotosesiją su princu Leka ir jo ketverių metų dukra, princese Geraldine, kurią jis augina kartu su pirmąja žmona Elia.

Nuotraukose Blerta atrodo spindinti ir laiminga, o prie naujausio įrašo ji rašė:

„Ore tvyrojo meilė, o širdyje – ramybė.“

Tai bus antroji princo Leka santuoka. Jis ir princesė Elia susituokė 2016 m., o po aštuonerių metų santuokos 2024-ųjų balandį abu paskelbė apie išsiskyrimą.

