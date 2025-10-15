Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Užgeso aktorės bei režisierės gyvybė: „Mes esame sukrėsti ir ištikti šoko“

2025-10-15 07:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 07:30

Aktorė ir režisierė Jackie Burch, gerai žinoma dėl savo darbo filmuose „Die Hard", „Sixteen Candles" ir „The Breakfast Club", mirė sulaukusi 74 metų.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Aktorė ir režisierė Jackie Burch, gerai žinoma dėl savo darbo filmuose „Die Hard“, „Sixteen Candles“ ir „The Breakfast Club“, mirė sulaukusi 74 metų.

0

Ji, deja, paliko šį pasaulį spalio 12 dieną po trumpos kovos su endometriumo vėžiu, skelbė mirror.co.uk.

Draugė sukrėsta

Jos draugė Gail Goldberg  žinutėje rašė: „Mes esame sukrėsti ir ištikti šoko dėl minties gyventi be mūsų gyvybingos, žavios, linksmos, ypatingos ir nepaprastai mylinčios mamos. Jos dosni dvasia palietė daugybę žmonių – tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje – ir mes begalinai didžiuojamės palikimu, kurį ji paliko.“

„Tassell Talent Group“ savo „Instagram“ paskyroje pridūrė: „Su sunkia širdimi pranešame, kad mūsų brangi draugė ir įžvalgumo nestokojanti atrankos direktorė Jackie Burch mirė. Jackie buvo daugiau nei bendradarbė – ji buvo vadovė, mentore, patikėtinė ir nenutrūkstama talentų šalininkė. Jos atsidavimas, gerumas ir gebėjimas pasakoti istorijas formavo daugybę projektų ir palietė daugelio žmonių gyvenimus šioje industrijoje.

Jackie šeimai ir mylimiesiems: mes jus laikome savo mintyse ir pagerbiame jos atminimą visuose savo veiksmuose. Jūs paliekate užnugaryje įkvėpimo, menininkystės ir dosnumo palikimą. Ilsėkis ramybėje, Jackie — tavo dvasia ir tavo darbai švies amžinai.“

Jackie karjera apėmė atranką į ankstyvųjų 80-ųjų filmus, tokius kaip „Smokey and the Bandit Part 3“, 1983 metų „DC Cab“ ir „Psycho II“.

Ji atrinko Bruce’ą Willisą legendiniam vaidmeniui Johno McClane'o filme „Die Hard“, kuris pasauliniu mastu surinko daugiau nei 143 milijonus dolerių. Per visus 1980-uosius ji prisidėjo prie daugelio filmų, įskaitant „The Running Man“, „Dick Tracy“, „Coming to America“, „Three Amigos“, „Mask“, „42“, „Hot Shots! Part Deux“ ir „Mafia!“.

Aktorius Timothy Stack pasidalino žinute „X“ platformoje, anksčiau žinomoje kaip „Twitter“, ir apibūdino Jackie kaip „tikrai malonų, talentingą žmogų, kuris niekada nenustojo mylėjęs aktorių. Ilsėkis ramybėje.“

Aktorė Jennifer Sears taip pat parašė: „Ilsėkis ramybėje, legenda ir nuostabi siela! Su aistra ir atsidavimu ji padėjo daugybei menininkų įgyvendinti savo svajones. Ji atrinko mano mėgstamiausią filmą visų laikų („Coming to America“), kuris įkvėpė mane nuo 6 metų tapti aktore, o vėliau, po daugelio metų, pakvietė mane į daugybę apdovanojimų laimėjusį HBO filmą „Bessie“. Jackie užima ypatingą vietą mano širdyje, ir aš esu nuoširdžiai dėkinga už jos gyvenimą ir palikimą. Ilsėkis ramiai, brangi, miela Jackie.“

 

