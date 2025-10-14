67-erių Alecas Baldwinas pateko į eismo įvykį: paviešinti kadrai

Incidentas įvyko prie Montauk greitkelio Rytų Hamptone, kur 67 metų aktorius turi prabangų vasaros namą.
Apgadintas automobilis priklausė ne aktoriui
Automobilis, baltas „Range Rover“, buvo stipriai apgadintas priekyje po smūgio į medį. Policijos pareigūnai greitai atvyko į įvykio vietą ir padėjo broliams pasislėpti nuo smarkaus lietaus, skelbė nypost.com.
A. Baldwinas tuo metu viešėjo tarptautiniame kino festivalyje, vykusiame nuo spalio 5 iki 13 dienos.
Jis yra šio festivalio valdybos vykdomojo komiteto bendrapirmininkis. „Jis ten buvo visą savaitę – lankėsi filmų peržiūrose ir moderavo diskusijų paneles“, – Page Six sakė šaltinis.
Vėliau aktorius pasidalijo vaizdo įrašu „Instagram“ tinkle, kuriame paaiškino, kas nutiko. Jis prisipažino, kad sudaužytas automobilis iš tikrųjų priklauso jo žmonai Hilarii.
Vilkėdamas tuos pačius drabužius, kaip ir avarijos metu, A. Baldwinas pateikė ilgą, padriką pasakojimą apie įvykį, kaltindamas „šiukšliavežę, didumo kaip banginis“, kuri, anot jo, netikėtai užkirto jam kelią.
„Kad išvengčiau susidūrimo su juo, trenkiausi į medį – į didelį, storą medį – ir sutraiškiau savo automobilį, žmonos automobilį. Sutraiškiau žmonos automobilį. Dėl to man nemalonu. Bet viskas gerai“, – sakė aktorius.
