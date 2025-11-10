Skandalas Kris Jenner 70-metyje: policijos pareigūnai vyko net kelis kartus

Pranešama, kad policija buvo iškviesta į Jeffo Bezoso vilą, kurioje vyko vakarėlis, dėl daugybės kaimynų skundų dėl triukšmo.
Kaimynų skundai
Anot TMZ, triukšmo lygis esą viršijo visas ribas dėl gyvo Bruno Mars pasirodymo. Vis dėlto, policija baudos neišrašė, apsiėjo su įspėjimu.
Pareigūnai vėliau grįžo, kai sužinojo, kad didelės dirbtinės gyvatvorės užblokavo gatvę prie pat vilos.
Šiems užtvarams reikėjo leidimo, kuris nebuvo gautas, todėl dekoracijos buvo pašalintos.
Novatoriška vadovė 70-metį atšventė lapkričio 5 dieną, o jos gimtadienio tema buvo „Džeimsas Bondas 007“, kaip pranešė „Page Six“.
Tarp svečių – ir princas
Vakarėlis, kurį suplanavo ilga laiką su Kardashianų šeima dirbanti Mindy Weiss, pritraukė gausų žvaigždžių būrį, įskaitant Oprah Winfrey, Chrisą Rocką, Mariah Carey, Adele, Richą Paulą, Tylerį Perry, Snoop Doggą, Paris Hilton, Kathy Hilton ir Viną Dieselį.
Kita garsi pora, dalyvavusi šventėje, buvo Princas Harry ir Meghan Markle.
41-erių Harry atrodė nepriekaištingai su klasikiniu juodu smokingu ir peteliške, kurią akcentavo tradiciniu aguonos ženkliuku, pagerbiančiu atminties dieną (angl. Remembrance Day), kuri bus kitą savaitę.
44-erių aktorė žibėjo su juoda ilgomis rankovėmis palaidine ir prie jos priderintu juodu ilgu sijonu, nešėsi juodą aksominę rankinę. Meghan Markle draugauja su realybės šou žvaigždžių šeima jau keletą metų.
Vasarą ji išsiuntė Jenner „Rosé“ rožinio vyno butelius iš savo „As Ever“ linijos.
Vakarėlyje siautė ir šeši K. Jenner vaikai: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kylie Jenner ir Kendall Jenner.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!