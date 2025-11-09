 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune automobilį apgadinusiai vairuotojai nustatytas 4 prom. girtumas

2025-11-09 11:30
2025-11-09 11:30

Kaune kitą automobilį apgadinusiai vairuotojai šeštadienį nustatytas 4 prom. neblaivumas, pranešė policija.

Alkotesteris. ELTA / Orestas Gurevičius

Kaune kitą automobilį apgadinusiai vairuotojai šeštadienį nustatytas 4 prom. neblaivumas, pranešė policija.

0

Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 10.40 val. Veiverių gatvėje automobilis „Audi“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1989 m.), apgadino automobilį „Ford“, kurį vairavo vyras (gim. 1960 m.). 

Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4 prom.

Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

 Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.

