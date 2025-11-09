Kaune automobilį apgadinusiai vairuotojai nustatytas 4 prom. girtumas

Anot Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 10.40 val. Veiverių gatvėje automobilis „Audi“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 1989 m.), apgadino automobilį „Ford“, kurį vairavo vyras (gim. 1960 m.).
Vairuotojai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4 prom.
Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.
