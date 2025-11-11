Skaudi netektis: mirė nusipelniusi aktorė

Pasak leidinio, Pauline šeima patvirtino jos mirtį pareiškime.
Pralaimėjo kovą su sunkia liga
Šeima rašė:
„Pauline buvo tiek daug skirtingų dalykų tiek daugeliui žmonių, atlikusi daugybę vaidmenų savo gyvenime. Ryški, žvali, sąmojinga asmenybė scenoje ir ekrane. Jos įspūdinga karjera apėmė politikų, motinų ir karalienių vaidmenis. Ji visada bus prisimenama kaip ikoniškoji, valinga, gyvybinga ir išmintinga Shirley Valentine – vaidmuo, kurį ji pavertė išskirtinai savu. Visi šie jos bruožai mums buvo pažįstami, nes kiekviename vaidmenyje slypėjo dalelė jos magijos.“
Šeimos nariai tęsė: „Tačiau labiausiai ji buvo mūsų mylima mama, nuostabi močiutė ir prosenelė. Šilta, linksma, dosni, dėmesinga, išmintinga – ji visada buvo šalia mūsų. Ir ji buvo Johno gyvenimo meilė. Partnerė, kūrybinė bendražygė ir žmona 56 metus.“
Jos mirtis įvyko po ilgos kovos su Parkinsono liga. Šeimos pareiškime dėkojama ją slaugiusiems globėjams, vadinamiems „angelais“, kurie „rūpinosi ja su orumu, užuojauta ir, svarbiausia, meile“.
Pauline paliko savo vyrą Johną Aldertoną ir keturis vaikus – 52 metų Kate Alderton, 48 metų Richardą Aldertoną, 47 metų Nicą Aldertoną bei 62 metų Louise Rohr, kuri gimė iš ankstesnių aktorės santykių su aktoriumi Tony Rohr.
Pauline Collins buvo 85-eri.
