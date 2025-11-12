 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Saugirdas Vaitulionis paviešino netikėtą kadrą: „Su metinėmis, žmona!“

2025-11-12 12:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 12:00

Nuomonės formuotojas ir komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis paviešino archyvinį kadrą, kuriame, rodos, įamžinti jaunikis su nuotaka. Prie kadro jis šmaikščiai kreipėsi į „žmoną“.

Saugirdo Vaitulionio vakarėlis

Nuomonės formuotojas ir komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis paviešino archyvinį kadrą, kuriame, rodos, įamžinti jaunikis su nuotaka. Prie kadro jis šmaikščiai kreipėsi į „žmoną“.

0

Akimirka jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Paviešino meilią nuotrauką

Nuotraukoje užfiksuotas pats Saugirdas su artima bičiule Skaiva Jasevičiūte. Abu jie atrodo lyg jaunųjų pora: meiliai glaudžiasi vienas prie kito, vilkėdami šventinius drabužius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saugirdas Instagram šmaikščiai kreipėsi į draugę:

„Su metinėm, žmon! Keturioliktos! 2011.11.11“.

Netrukus pasipylė ir kitų žmonių komentarai:

„Su vienišių diena jus!“

„Kaip sakant... Ilgai ir laimingai!“

„Kokie vaikučiai.“

