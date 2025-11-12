Saugirdas Vaitulionis paviešino netikėtą kadrą: „Su metinėmis, žmona!“

Akimirka jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.
Paviešino meilią nuotrauką
Nuotraukoje užfiksuotas pats Saugirdas su artima bičiule Skaiva Jasevičiūte. Abu jie atrodo lyg jaunųjų pora: meiliai glaudžiasi vienas prie kito, vilkėdami šventinius drabužius.
Saugirdas Instagram šmaikščiai kreipėsi į draugę:
„Su metinėm, žmon! Keturioliktos! 2011.11.11“.
Netrukus pasipylė ir kitų žmonių komentarai:
„Su vienišių diena jus!“
„Kaip sakant... Ilgai ir laimingai!“
„Kokie vaikučiai.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!