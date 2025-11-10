 
Ieva Voveris parodė tai, ko kiti nedrįstų: turi svarbią žinią

2025-11-10 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-10 16:55

Nuomonės formuotoja Ieva Voveris savo socialiniuose tinkluose nevengia paliesti temų, kurios kitiems pasirodo sunkios. Šįkart ji kreipėsi į moteris, kalbėdama apie pasitikėjimą savimi bei natūralų kūną.

Nuomonės formuotoja Ieva Voveris savo socialiniuose tinkluose nevengia paliesti temų, kurios kitiems pasirodo sunkios. Šįkart ji kreipėsi į moteris, kalbėdama apie pasitikėjimą savimi bei natūralų kūną.

Žinute apie tai ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, ja sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Ieva Voveris
FOTOGALERIJA. Ieva Voveris

Prakalbo moterims aktualia tema

Ieva kalbėjo apie tai, kad kūno netobulumai – visiškai normalus ir natūralus dalykas. Moteris taip pat parodė ir savo netobulumus, kuriuos kiti slepia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji rašė:

„Mes visos turime raukšlių, celiulito, randelių ar strijų. Ir tai – visiškai normalu. Tai mūsų gyvenimo žemėlapis – kiekviena linija, kiekvienas linkis pasakoja istoriją.

Mes nesame sukurtos būti tobulos. Esame sukurtos jausti, mylėti, gyventi. Ir grožis – ne filtre ar skaičiuje ant svarstyklių. Grožis – kai priimi save visokią.

Kai myli savo kūną už tai, ką jis tau leidžia patirti. Būk švelni sau. Tavo kūnas nusipelno meilės, o ne kritikos. Kaip tau sekasi su savęs priėmimu? Man daugybę metų buvo taip taip sunku. Vis bandžiau geriau ir geriau, niekaip nesupratau, kur ta riba…“

Į viršų