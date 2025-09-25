Ievai Voveris paviešinus, kaip ji mažina raukšles – ekspertės atsakas: kreipiasi į visus

Naujienų portalui tv3.lt grožio specialistė Karina atskleidė taip pat vertingus patarimus, norintiems pristabdyti senėjimo efektą.
Sparčiai populiarėjantis metodas
Grožio specialistė Karina pasakojo, kad socialiniuose tinkluose taip pat dalijasi informacija apie raukšlių mažinimo metodą, kurį yra išbandė Ieva Voveris.
„Aš pati naudoju šį metodą ir pradėjau jį rodyti žmonėms socialinėje erdvėje. Tačiau dėl šio metodo kyla labai prieštaringų nuomonių. Jis vadinasi kineziologinis teipavimas. Iš pradžių jis buvo sukurtas gydomiesiems tikslams – palaikyti sąnarius po įvairių traumų. Vėliau šis metodas pradėtas taikyti ir estetinėje pagalboje.
Šis metodas dabar yra labai populiarus, nes socialinėje medijoje teipai atrodo labai gražiai – jie spalvoti ir patrauklūs. Daugeliui tai įdomu, nes visi domisi ilgaamžiškumu ir nori išlaikyti jaunatvišką išvaizdą. Tai viena iš pagalbinių priemonių, padedančių tiek veidui, tiek kūnui išsaugoti jaunystę ilgiau. Teipai skiriasi tik spalva, tačiau jokio papildomo poveikio jie neturi. Dažniausiai žmonės renkasi kūno spalvos teipus“, – pasakojo moteris.
Paklausta, kaip taisyklingai klijuoti „teipus“, moteris pabrėžė jų paskirtį ir paaiškino, kaip su jais tinkamai elgtis: „Teipai skirti ne tik imobilizuoti sąnarius arba palaikyti čiurną ar nugarą po traumų, bet ir padeda atpalaiduoti raumenis, mažinti raukšles bei pakelti audinius. Būtent veido srityje jie naudojami raukšlių mažinimui ir veido putlumui suteikti.
Vieną teipo galą klijuojame prie raumens tvirtinimo vietos, o kitą – įtempiame ir priklijuojame ten, kur baigiasi raumuo. Taip teipas traukiasi ir pakelia audinius. Dėl to pagerėja limfos nutekėjimas ir skysčių cirkuliacija. Po šio metodo veidas atrodo gyvesnis ir putlesnis. Teipas taip pat sumažina raumens įtampą, o būtent nuo įtampos atsiranda raukšlės. Šis efektas yra labai geras, tačiau išlieka tik tol, kol teipą naudojate. Tai nėra pakaitalas plastinėms operacijoms, o nedidelė pagalbinė priemonė, pavyzdžiui, masažų efektyvumo palaikymui. Tai paprastas būdas saugiai padėti sau namuose.“
Tiesa, ne visi specialistai pritaria šiam raukšlių mažinimo metodui.
„Kosmetologai dažnai skeptiškai žiūri į tokius teipavimo būdus, nes ant teipo yra klijai, kurie gali sukelti bėrimus ar alergines reakcijas. Be to, nuėmus teipą, oda gali būti sudirginta, nes klijai plešia odą – tai panašu į pleistro efektą. Šis pojūtis nėra malonus ir gali sukelti odos dirginimą. Taip pat, jei teipas bus užklijuotas netaisyklingai, gali atsitikti priešingai – oda dar labiau sutrauks, o ne atpalaiduos. Todėl svarbu mokytis tinkamai klijuoti teipą. Nors tai nėra sudėtinga, būtina atkreipti dėmesį į odos jautrumą“, – kalbėjo specialistė.
Dalijasi patarimais
Pasak moters, šis metodas veikia tik tol, kol yra naudojamas, todėl pati Karina rekomenduoja išbandyti ir kitus grožio metodus, kurie padeda pristabdyti senėjimo procesą.
„Yra ir kitų priemonių, kurios suteikia didesnį efektą. Šiuo metu labai populiarėja akmens masės mentelės – jas naudoja lengvam masažui su veido serumu, aliejumi arba kremu. Tada atliekamas limfodrenažinis masažas guasha mentele, judinant ją limfos tekėjimo kryptimi. Veidas tampa žymiai gaivesnis ir skaistesnis, o priemonės įsiskverbia giliau į odą. Taip pat labai efektyvus yra šaltas volelis, kuriuo masažuojant veidą galima pasiekti skaistinantį efektą be jokios rizikos alerginėms reakcijoms.
Naudojant šią mentele, efektas išlieka ilgesnį laiką, tačiau reikia įsiugdyti įprotį ją naudoti kasdien. Procedūros trukmė – vos 1–2 minutės, tikrai verta skirti tiek laiko kiekvieną dieną. Netgi dariau eksperimentą: nufotografavau veidą prieš ir po procedūros, ir rezultatas buvo akivaizdus. Išsivalo skysčiai ir toksinai, todėl veidas tampa žymiai skaistesnis“, – atskleidė ji.
Tiesa, norintiems išbandyti šį populiarėjantį teipavimo metodą pašnekovė atskleidė, kad teipus galima naudoti ne tik veido srityje.
„Teipus galima klijuoti ne tik ant veido, bet ir ant pilvo. Tai gali būti naudinga tiems, kurie nori pagerinti pilvo odos išvaizdą, pavyzdžiui, jei oda suglebusi arba audiniai labai susilipę. Klijuojant teipus ant pilvo galima pakelti audinius. Vis dėlto, teipas yra tik pagalbinė priemonė – stebuklų jis nepavers. Dar viena puiki procedūra – ledo vonelės. Po savimasažo veidą galima nusiprausti šaltu vandeniu, kuris skaistina ir tonizuoja odą“, – kalbėjo pašnekovė.
Pasak moters, svarbu rūpintis veido oda ne tik išore, bet ir vidumi: „Kolagenas ir elastinas turi būti papildomi kiekvieną dieną. Šios medžiagos būtinos odos elastingumui ir stangrumui palaikyti. Taip pat labai svarbu daryti veido mankštą, nes veido raumenys turi būti stiprūs – jie veikia kaip karkasas, ant kurio laikosi oda, kad nesuglebėtų. Su amžiumi raumeninė masė mažėja, todėl oda praranda atramą. Reguliari veido mankšta padeda išlaikyti odos stangrumą.“
