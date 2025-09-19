Ieva Voveris atskleidė, kaip mažina raukšles: nustebino net visko mačiusius

Naujienų portalui tv3.lt I. Voveris kiek daugiau papasakojo apie šį metodą ir rezultatus.
Mažina veido raukšles
I. Voveris socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje pasidalijo, kad jau kurį laiką mažina veido raukšles naudodama pleistrą. Ji taiko populiarų „face taping“ metodą, kai pleistras klijuojamas ant veido prieš miegą.
Teigiama, kad raukšlės sumažėja ir tampa beveik nepastebimos.
„Sužinojau iš savo draugės, kuri gyvena Majamyje. Jai 40 metų, ji neturi visiškai raukšlių. Aš paklausiau, ką ji daro? Tuomet ji pasidalijo šiuo metodu, kuris yra naudojamas jau šimtmečius. Pradėjau jį naudoti irgi. Jau nuo pirmųjų dienų pradėjo matytis rezultatai. Aišku, jeigu nustoji tai daryti, tuomet tos raukšlės sugrįžta“, – naujienų portalui tv3.lt sakė moteris.
Pasak Ievos, ji šį metodą naudoją jau kuris laikas: „Matosi tikrai labai geras rezultatas. Būna, kad juos užsidedu per visą kaktą, tada ji būna lygi kaip stiklas.“
Svarbu paminėti, kad reikėtų rinktis tokį pleistrą, kuris nepažeistų veido odos. Taip pat šis metodas nerekomenduojamas žmonėms, turintiems jautrią odą arba aknę.
Apie šį metodą kalba specialistai
Veido patempimas yra viena iš efektyviausių plastinės chirurgijos procedūrų, padedanti atjauninti veidą ir sumažinti raukšlių bei suglebimo požymius. Tačiau ji dažniausiai atliekama žmonėms nuo keturiasdešimties metų ir vyresniems, o daugelis jaunesnių žmonių taip pat ieško būdų, kaip išgauti stangresnės, įtemptos odos įvaizdį. Viena iš tokių laikinų alternatyvų – „face taping“ metodas, kuris pastaruoju metu sulaukė itin daug dėmesio.
Veido juosta, dažniausiai gaminama iš latekso, silikono ar plastiko, gali būti naudojama dienos metu „pakelto“ veido efektui arba naktį – siekiant išlyginti raukšles, skelbė aedit.com.
Gydytoja Dendy Engelman, Niujorke dirbanti sertifikuota dermatologė, įspėja: nors veido juosta trumpam laikui gali padėti išlyginti odą, ilgas ar dažnas jos naudojimas gali turėti priešingą efektą – paskatinti odos išsitempimą, suglebimą ir net pagreitinti senėjimo požymius.
Be to, kai kuriems žmonėms pasireiškia alerginės reakcijos į lipniąsias medžiagas, o nuolatinis odos uždengimas juosta gali sutrikdyti natūralų jos kvėpavimą ir drėgmės balansą.
Dar vienas veido juostos naudojimo būdas – tai kova su raukšlėmis, ypač kai juosta nakčiai klijuojama ant tam tikrų vietų, pavyzdžiui, kaktos. Vis dėlto dauguma dermatologų sutaria, kad šis efektas yra tik laikinas: ryte nuėmus juostą, raukšlės paprastai grįžta į pradinę būklę.
„Aš siūlyčiau žmonėms vengti veido juostos, ypač reguliariai. Jei žmogus ieško tikrų, ilgalaikių sprendimų kovai su senėjimu, egzistuoja daug saugių kosmetinių ir medicininių procedūrų, kurios veiksmingai sumažina raukšlių matomumą“, – sakė ji.
Specialistė taip pat pabrėžė, kad „face taping“ metodas gali atrodyti kaip greitas ir paprastas sprendimas, tačiau ji nėra ilgalaikis ar saugus metodas.
Vietoj to ji pataria rinktis moksliškai pagrįstus sprendimus – nuo odos priežiūros iki profesionalių procedūrų – kurie ne tik padeda išlaikyti jaunatvišką išvaizdą, bet ir ilgainiui rūpinasi odos sveikata.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!