Į naują šalį persikrausčiusi Ieva Voveris susidūrė su draudimais: pažeidus gali kainuoti laisvę

Naujienų portalui tv3.lt Ieva Voveris pasidalijo mintimis apie tai, ko teks atsisakyti, kad išvengtų baudų.
Bauda net už gumos kramtymą viešajame transporte
Dubajuje galioja daugybė draudimų – tiek gyventojams, tiek miesto svečiams draudžiama viešajame transporte kramtyti gumą, demonstruoti jausmus viešai ar net šerti kates.
„Sudėtingiausia vaikams paaiškinti, kad viešoje vietoje negalima šerti kačiukų. Man asmeniškai sunkiausia bus fotografuoti ir filmuoti viešoje erdvėje, nes kadre negali pasirodyti kiti žmonės. Keista – nesitikėjau, kad čia tiek daug draudimų. Vis dėlto geriau juos žinoti iš anksto, nei vėliau gauti baudą“, – sakė I. Voveris.
Dubajuje pažeidžiant įstatymus galima ne tik prarasti pinigus – gresia ir laisvės atėmimas.
Pavyzdžiui, už gumos kramtymą viešajame transporte – bauda 50 eur. Už elgetavimą – 125 eur. arba deportacija.
Už šiukšlinimą – 250-500 eur.
Už viešą meilės demonstravimą – bauda apie 625 eur. arba laisvės atėmimas.
Fotografavimas be leidimo – apie 125 tūkst. ir laisvės atėmimas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!