  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Išskirtiniame renginyje – būrys Lietuvos garsenybių: stebino įvaizdžiais

2025-11-06 20:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 20:11

Lapkričio 6-osios vakarą Vilniuje prasidėjo 23-asis Europos kino festivalis „Scanorama“.

„Scanorama“ festivalio svečiai (nuotr. BNS)
89

Į jį sugūžėjo garsūs Lietuvos žmonės ir kino mylėtojai.

0

Į jį sugūžėjo garsūs Lietuvos žmonės ir kino mylėtojai.

„Scanorama“ festivalio svečiai (nuotr. BNS)
(89 nuotr.)
(89 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Scanorama" festivalio svečiai (nuotr. BNS)

Festivalyje apsilankė garsūs svečiai

Svečių gretose pasirodė Edita Mildažytė, Nomeda Marčėnaitė, Edmundas Jakilaitis, Vytenis Pauliukaitis, Nijolė Narmontaitė ir kiti.

Susirinkusieji žavėjo elegantiškais įvaizdžiais, ryškiais spalvų deriniais, gera nuotaika ir šypsenomis.

Festivalis tęsis iki lapkričio 23 dienos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Gargžduose, Vilkaviškyje ir Visagine.

 

 

