TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Į renginį atvykusi Nomeda Marčėnaitė traukė akį: suspindo elegancija

2025-10-22 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 10:25

Pirmadienio vakarą Lietuvos nacionaliniame dramos teatre rinkosi teatrologės, germanistės, ilgametės Atviros Lietuvos fondo vadovės Irenos Veisaitės bičiuliai ir garbūs svečiai. Teatre įvyko režisierės Giedrės Žickytės filmo „Irena“, pasakojančio šios iškilios Lietuvos kultūros asmenybės istoriją, premjera. Tarp svečių buvo galima išvysti ir televizijos laidų vedėją Nomedą Marčėnaitę, kurios elegantiškas įvaizdis traukė dėmesį.  

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykusi į premjerą N. Marčėnaitė pozavo prie fotosienelės.  

Giedrės Žickytės filmo „Irena“ premjera. Vilnius. 2025 m. Spalio 20 d.
FOTOGALERIJA. Giedrės Žickytės filmo „Irena“ premjera. Vilnius. 2025 m. Spalio 20 d.

Nomeda Marčėnaitė sužibo elegancija

Šiam vakarui moteris pasirinko elegantišką ir subtiliai klasikinį įvaizdį – ji vilkėjo smulkiai languotą kostiumėlį, sudarytą iš prigludusio švarko ir derančio sijono. 

Aprangą puošė kontrastingas diržas, pabrėžiantis liemenį ir suteikiantis modernumo. Įvaizdį užbaigė pilki aulinukai bei ryškiai raudonas lūpų dažas, kuris visam ansambliui suteikė išraiškingumo ir pasitikėjimo savimi. 

„Šuolio“ režisierės Giedrės Žickytės filmas „Irena“– jautri duoklė iškiliai Lietuvos kultūros asmenybei Irenai Veisaitei.

Holokaustą išgyvenusi, artimuosius praradusi, tačiau neapykantai nepasidavusi, ji vietoje keršto rinkosi atleidimą, vietoje tylos – dialogą, vietoje neapykantos – meilę, ir tapo įkvėpimu daugeliui. 

Šis asmeniškas filmas – ne tik istorinis liudijimas, bet ir priminimas šiems neramiems laikams, kaip laikysena gali keisti pasaulį, bei kvietimas permąstyti žmogiškumo ir dialogo svarbą. 

Filmas „Irena“ Lietuvos kino teatruose pasirodys spalio 24 d.

Filmo anonsas: 

