60-metį pasitinkanti Nomeda Marčėnaitė apie gyvenimą ir santykius: „Man dzin, ką visuomenė galvoja apie mano statusą“

„Man dzin, kiek man tų metų. Nei aš sureikšminu datą, nei man svarbūs skaičiai, bet švęsti man žiauriai patinka“, – sako ji, atvirai dalindamasi mintimis apie gyvenimą, kūrybą ir artimuosius.

Apie praeitus metus ir netektis

Šie metai Nomedai buvo pilni skirtingų patirčių. Didelės netekties jausmas maišėsi su prasmingais prisiminimais. 2024 metais ji neteko savo mamos, tačiau apie tai kalba su vidine ramybe.

„Aš gyvenimą priimu kaip dovaną, seniai taip nusprendžiau, ir tai mane džiugina. 2024 metais mirė mama, dar nėra nė metų, kaip ji mirė. Bet man tai yra mano gyvenimo dalis. Pavyzdžiui, kiti labai dramatiškai į tokius dalykus reaguoja, o aš į tai reaguoju, kaip į vieną iš gyvenimo sudedamųjų dalių – gimimas, mirtis“, – sako moteris.

Nomeda dalijasi, kad neretai prisimena mamą, o visai neseniai, su sūnumi Titu, jiedu atsiminė ir jos pamokas bei perduotą kantrybės jausmą.

Nauji iššūkiai ir gyvenimo džiaugsmai

N. Marčėnaitė yra nenustygstanti vietoje. Šiuo metu didelė jos aistra – kartu su partneriu Vytu statomas namas.

„Jis yra mūsų beibis, bendras projektas, dėl kurio kaifuojame. Visi klausia, ar mes pykstamės, bet aš nesuprantu, dėl ko reikėtų pyktis. Mes bendradarbiaujame, fantazuojame. Ką tik pati išpaišiau dušui plyteles su jūrų gyvūnais, o kitą dušą – su akimis. Vytas juokiasi: „Klausyk, tai aš turėsiu su triusikais eiti į tą dušą? Kieno ten akys, vyrų ar moterų?“. Tai va, toks beprotiškai įdomus yra gyvenimas ir jis yra įdomus tiek, kiek aš jį susigalvoju paįdominti“, – pasakoja Nomeda apie šmaikščią ir kūrybingą kasdienybę.

Nomeda Marčėnaitė – įvairiapusiška asmenybė. Jos pagrindinė veikla – keramika.

„Molis man dabar yra didžiulis džiaugsmas, aš turi labai daug planų, idėjų ir aš tai darau pasiraitojusi rankoves, bet su didžiausiu kaifu“, – sako ji.

Be to, ji neabejinga ir kulinarijai, kurią laiko vienu iš savo džiaugsmų, tačiau sako, nemėgstanti „niekur praleisti per daug laiko“, todėl stengiasi viską gaminti greitai. Ji džiaugiasi darbu su augalais ir planuoja kurti sodą prie naujai statomų namų. Jai taip pat svarbus bendravimas su draugais – kartu jie žaidžia kortomis ar net dalyvauja protmūšiuose.

Nomeda vertina kasdienius buitinius dalykus ir rašymą – ji veda dienoraštį, kuris padeda jai išsaugoti prisiminimus ir mėgautis gyvenimo akimirkomis. Moteris sako, kad kiekvieną rytą jaučia motyvaciją veikti ir kurti.

„Aš kiekvieną rytą atsibundu ir mane motyvuoja žinojimas, kad aš eisiu tuoj kažką tai daryti. Mane džiugina netgi absoliučiai bet koks buitiškas dalykas“, – sako N. Marčėnaitė.

Kūrybingumas – ne tik menininkams

Nomeda sako, kad kūrybingumas nėra skirtas tik menininkams. Savo keramikos dirbtuvėse ji pastebi, kaip skirtingi žmonės susivienija per bendrą veiklą.

„Mes visi esame kūrybingų žmonių palikuonys. Kūrybingumas – gebėjimas originaliai spręsti problemas, ir jis reikalingas visiems, – pastebi ji. – Kai patenka žmonės į vieną patalpą, jie visi tampa bendraminčiais. Tai yra labai gerai, nes tai mus vienija. Mes esame visi skirtingi, tačiau suėję į vieną studiją mes tampame vienas vienetas“.

Nomeda užfiksuoja gyvenimo akimirkas rašydama dienoraštį, bet dėl formalių dalykų nesuka galvos. Pavyzdžiui, su vaikais ji palaiko natūralų ryšį, be visiškai jokios prievartos.

„Jie turi savo gyvenimus, aš jų nebandau traukti į savo veiklas. Su Ūla mes kartais kartu dalyvaujame molinėjimuose, ji ten gamina maistą. Su Titu visada randame bendrų temų apie mokslą, muziką, politiką. Su Dovu dabar bendraujame rečiau, nes jis jau turi savo šeimą. Tai normalu. Aš nesu ta mama, kuri nuolat klausinėja, kodėl vaikas nepaskambino“, – šypsosi Nomeda.

Moteris priduria: „Aš niekada gyvenime neįsižeisčiau, jeigu koks vaikas pamirštų mano gimtadienį, nes aš visiškai nesu formalistė. Man atrodo, kad yra kvaila įsikabinti į tokius dalykus“.

Artėjantis gimtadienis

Nors 60-metis jau ant slenksčio, oficialios šventės ji dar neplanuoja. Mylimasis Nomedą ketina išsiskraidinti į Vieną, todėl moteris savo gimtadienio žiemą nė neketina švęsti.

„Aš sugalvojau, kad aš savo gimtadienio šventę nukelsiu į vasarą. Draugams labai patiko ši idėja, tad aš galvoju – nukelsiu savo gimtadienį į vasarą, kad būtų galima normaliai patūsinti“, – su energija ir pozityvumu kalba Nomeda.

Nomeda Marčėnaitė niekada nebuvo žmogus, kuris tilptų į standartinius rėmus. Ji kalba atvirai, be baimės ir be noro prisitaikyti prie visuomenės normų. Menininkė atskleidė savo požiūrį į santykius, santuoką, asmeninę laimę ir gyvenimo vertę.

Mintys apie santykių statusą

Paklausta apie santykių statusą, Nomeda neslepia, kad jai tai visiškai nesvarbu: „Statusas yra tai, kas turėtų suformuoti tavo jauseną, tavo būklę visuomenei, o man yra dzin, ką visuomenė galvoja apie mano statusą. Man visiškai vienodai“.

Nomeda tiki, kad santuoka – tai atgyvenusi koncepcija, kuri arba turi keistis, arba visai praranda prasmę. Jos santykiai su mylimuoju Vytu yra laisvi ir nevaržomi formalių taisyklių.

„Man labai juokinga, prie mano mylimojo, mano brangiausio Vyto, socialiniuose tinkluose yra labai įdomiai parašytas statusas, nes panašu, kad jis lygiai taip pat apie tai galvoja, ir jam yra vienodai, ten parašyta „It‘s complicated“ (angl. tai komplikuota). Aš esu už tą laisvą bendravimą ir už tą buvimą, – sako moteris. – Mūsų su Vytu santykiai yra fantastiniai, tiesiog stebuklingi. Yra nuostabu turėti žmogų, su kuriuo visada gali pasikalbėti“.

Nomeda ir Vytas šiuo metu negyvena po vienu stogu – jie turi savo asmeninės erdvės, tačiau kartu praleidžia labai daug laiko leisdami savo laisvalaikį, keliaudami ir kurdami bendrus projektus.

„Mes esame pora, kurie vienu stogu nesidalina, bet vasarą mes sodyboje būname kartu, keliaujame kartu, mes statome namą kartu ir jeigu spėsime pastatyti, tai gyvensime kartu“, – šypsosi Nomeda.

Sėkmingų santykių paslaptis: laisvė ir savęs pakankamumas

Anot Nomedos, sėkmingų santykių pagrindas – gebėjimas būti laimingu pačiam su savimi.

„Mes su Vytu esame du laimingi žmonės, kurie kaifuoja patys su savimi. Kai neturi lūkesčių kito atžvilgiu, kai nesitiki jo pakeisti, santykiai tampa lengvi ir natūralūs. Jei kas nors netinka, pirmiausia turi keistis pats, o ne bandyti keisti kitą, gal taip įkvėpsi ir kitą žmogų pokyčiams“, – svarsto ji.

Ji atvirai kalba apie tai, kaip vaikystės patirtys formuoja santykius: „Kaip Gabor Maté sako, vaikystės traumos mus keičia. Aš visada savo draugėms sakydavau, kad jūs ne su savo vyrais pykstatės, o pykstasi jūsų vaikystės traumos“.

Kas daro santykius ypatingus? Anot Nomedos, net paprasti dalykai gali tapti nuotykiu, kai juos darai su mylimu žmogumi.

„Jūs nepatikėsite, bet Vytas man skambina ir sako: „Tau į parduotuvę nereikia?“ Aš sakau: „Reikia“. Ir mes kartu varom apsipirkti. Net toks kasdienis dalykas tampa fainu nuotykiu, kai esi su mylimu žmogumi“, – dalijasi moteris.

Profesija ir savivertė: daugiau nei darbas

Nomeda Marčėnaitė nesieja savęs su konkrečia profesija ir nesuka galvos dėl praeities. Ji tiki, kad didžiausia klaida yra per daug prisirišti prie socialinių etikečių ir baimintis pokyčių.

„Kadangi aš pati esu sau įdomi, aš niekada nesieju savęs su kažkokia tai konkrečia veikla, nes jeigu aš siečiau save su televizine veikla ir po to, kai mane išmetė, nes uždarė visas mano laidas, tai gali jaustis visišku lūzeriu, pralaimėtoju. Jeigu sietumei save tik tai su profesija, tik su veikla kažkokia, tai būtų katastrofa, viskas, išmetė tave iš gyvenimo. Bet manęs iš mano gyvenimo išmesti neįmanoma, aš nesieju savęs su tuo, mano savivertė nė kiek nepasikeičia, mano vertė nepasikeičia, kad ir ką aš bedaryčiau“, – sako ji.

Paklausus, kaip ji apibūdintų savo dabartinę būseną, Nomeda atsako paprastai: „Aš esu gyvenimo džiaugsmo, meilės savo Vytui, vaikams, pasauliui ir savo veiklai statuse“.

Ji nesureikšmina praeities skausmų ar nesėkmių, sako, kad yra be galo dėkinga ir ją džiugina viskas, kas gyvenime nutinka. Iš gyvenimo įvykių reikia mokėti pasisemti pozityvių dalykų.

„Kaip sakoma, visos problemos yra problemomis, kol netampa patirtimi, nes kai tu paverti tai patirtimi, tai yra turtas, o problema yra bėda“, – teigia moteris.