Nomeda Marčėnaitė atskleidė 1 naudingą patarimą planuojantiems persidažyti namus

Ir čia laukia du iššūkiai – išsirinkti geriausiai tinkamą spalvą ir dažus, kurie tinkamiausi šiai medžiagai.
Kokius dažus pasirinkti ir kada dažyti?
Lietuvos dažų gamintojo, bendrovės „Topcolor“, pardavimų vadovas A. Žukauskas primena, kad atviros medinės konstrukcijos – tvoros, pakalimai ar sienos – natūraliai reaguoja į aplinkos sąlygas: drėgname ore plečiasi, o sausuoju metu traukiasi.
„Svarbu pasirinkti dažus, kurie elastingi, prisitaikantys prie natūralaus medžio judėjimo – plėtimosi ir traukimosi veikiant drėgmei. Neelastingi dažai sutrūkinėja ir taip leidžia drėgmei patekti į medienos struktūrą. Dėl šios priežasties dažai gali atšokti, prarasti estetinę išvaizdą, o pati mediena liks neapsaugota“, – pasakoja A. Žukauskas.
Pardavimų vadovas sako, kad geriausias metas dažyti – šiltasis metų laikas, tačiau reikėtų vengti itin karštų dienų. Idealiausia šiuos darbus atlikti, kai nėra tiesioginių saulės spindulių, nes jie gali pernelyg greitai džiovinti dažus. „Nors tikrai galima išsirinkti dažus, kurie puikiai susilieja ir su kuriais lengva išgauti tolygų paviršių, dirbant saulėje tai padaryti gerokai sudėtingiau“, – pažymi jis.
Nuo ko pradėti?
Norint užtikrinti dažymo ilgaamžiškumą, svarbu prieš tai tinkamai paruošti medienos konstrukcijas. Jei anksčiau medis dar nebuvo dažytas, pirmiausia jis turi būti gruntuojamas – tai padės surišti dulkes ir leis gruntui šiek tiek įsigerti į medieną. Po to jau laikas dažymui dviem sluoksniais.
„Norint išgauti visas dažo eksploatacines savybes, būtina užtikrinti, kad dažų sluoksnis būtų pakankamai storas ir gerai įsigertų į medieną. Dėl to rekomenduojama dažyti du kartus“, – paaiškina A. Žukauskas.
Jei lentos jau buvo dažytos, o seni dažai dar nenusilupę ir tiesiog norima pakeisti arba atnaujinti spalvą, gruntavimas nėra būtinas, tačiau svarbu įsitikinti, kad paviršius yra švarus ir sausas, nes drėgmė neleis dažams gerai įsigerti ir tolygiai padengti paviršių, o dulkės ir nešvarumai trukdys naujam dažų sluoksniui sukibti su senuoju. Jei kyla abejonių, patartina gruntuoti ir tada dažyti nauju sluoksniu.
Kaip išsirinkti spalvą?
Dailininkė N. Marčėnaitė primena, kad lauko spalvos atrodo kitaip nei vidaus – jas veikia natūrali šviesa ir metų laikai:
„Siūlyčiau pirmiausia atsisėsti, pasižiūrėti į pastatą ir įsivaizduoti, kaip jis atrodys tiek vasaros žalumoje, tiek žiemos baltume. Ir tikrai nerekomenduočiau galvoti, kad geriausia spalva – jokios. Net jei norisi žalsvos, svarbu, kad ji vasarą nepasimestų aplinkoje ir neatrodytų „nuplauta“.
Anot N. Marčėnaitės, norint, kad spalva harmoningai įsilietų į gamtą, verta rinktis atspalvius, kurie gražiai atrodo skirtingais metų laikais – pavyzdžiui, pilkus tonus, švelniai derinamus su žalsvais. Tačiau nereikėtų bijoti ir kūrybiškumo: galima derinti subtiliai kontrastuojančius atspalvius ar pasirinkti kelias derančias spalvas, kad rezultatas būtų įdomesnis ir originalesnis.
Dažymo technika ir priežiūra po dažymo
Kai paviršius paruoštas, o spalvos pasirinktos, galima imtis dažymo. Geriausias įrankis šiam darbui – teptukas, nes jis leidžia dažams geriau įsigerti į natūralius medžio įtrūkimus. Volelis nėra pats geriausias pasirinkimas konstrukcijų dažymui, nes dažus paskirsto tik paviršiuje, o norint medieną apsaugoti tinkamai, svarbu, kad dažai įsiskverbtų į medžio struktūrą.
Medžio ilgaamžiškumui itin svarbus tinkamas apdorojimas. Puvimo ir kitų pažeidimų procesas dažniausiai prasideda nuo lentos galo – būtent ši dalis jautriausia drėgmei ir puvimui, todėl šiose vietose ypač svarbu užtikrinti aukštą apsaugos lygį.
„Nudažius kokybiškais, tampriais dažais, papildomos priežiūros praktiškai nereikės, nes dažai nenusilupinės ir nenubluks. Tinkamai nudažytos ir taip nuo drėgmės apsaugotos lentos pailgins ir konstrukcijų amžių“, – apibendrina pardavimų vadovas A. Žukauskas.
