Nomeda Marčėnaitė atskleidė, kokios yra madingos spalvos kuriant namus: nustebins ne vieną

Savo mintimis dalijasi menininkė Nomeda Marčėnaitė ir dažų gamintojo „Topcolor“ pardavimų vadovas Antanas Žukauskas.
Madingos spalvos – pramonės mitas?
N. Marčėnaitė atvira – vadinamosios madingos spalvos tėra mitas. Anot jos, nėra spalvų, kurios būtų „nemadingos“ – tai labiau klausimas, ar konkreti spalva tinkamai pritaikyta. Kaip drabužiai vienam žmogui gali tikti, o kitam – ne, taip ir spalvos: „Vienam tiks ochra, kitam – žalia, dar kitam – mėlyna.“
Menininkė pastebi, kad vaikai spalvas mato kur kas laisviau nei suaugusieji:
„Jeigu jų paklaustumėte, kokios spalvos šiuo metu madingos, jie jums nupieštų vaivorykštę. Ir tai turbūt yra tikroji tiesa – spalvos gražios tiek, kiek jos patinka žmogui, o ne tiek, kiek diktuoja mada.“
Panašių pokyčių, tik jau suaugusiųjų pasirinkimuose, mato ir „Topcolor“ pardavimų vadovas A. Žukauskas. Anot jo, dar prieš dešimtmetį žmonės dažniau rinkdavosi vadinamąsias „saugias“, neutralias spalvas, bet šiandien atsiranda vis daugiau drąsos ir interjeruose įvedami ir ryškesni tonai.
Pasak eksperto, prie to prisidėjo ir technologinė pažanga.
„Per kelis dešimtmečius dažų gamyboje stipriai pasikeitė technologijos. Šiandien galime pasiūlyti sprendimus, kurie ne tik patvarūs ir lengvai pritaikomi, bet ir atitinka aukščiausius ekologijos bei kokybės standartus. Tai reiškia, kad klientui renkantis spalvą nebereikia rinktis tarp grožio ir tvarumo – jis gali turėti abu“, – sako A. Žukauskas.
Interjero grožis slypi individualume
N. Marčėnaitės nuomone, nesenstančiais tampa tie interjerai, kuriuose vyrauja savitumas: „Menininkų namai, kuriuos matau interjero knygose – nesensta. Nes ten viskas paremta asmenybe, ne tendencijomis.“
Apie individualumą ji kalba prisimindama ir savo patirtį:
„Vaikystėje man sakė, kad rožinė, raudona ir oranžinė nedera. O man tai buvo pats gražiausias derinys. Vėliau supratau, kad kaip muzikoje pustoniai kuria dermę, taip ir spalvos gali atrodyti harmoningai, nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų nederančios. Tad svarbiausia – ne kategoriškumas, o platesnis požiūris ir džiaugsmas stebėti pasaulį.“
Paklausta, ar turi mėgstamiausią spalvą interjere, N. Marčėnaitė juokiasi, kad jai lygiai taip kaip gėlininkui sunku pasirinkti vieną gėlę, tai ji negali išskirti spalvos. Apsisprendimą gali lemti erdvė, šviesa ar net nuotaika.
„Mes daugiau nei 20 metų kuriame dažus Lietuvoje ir nuo pat įmonės įkūrimo laikomės aiškios krypties – siekti ekologiškų sprendimų. Dėl to gaminame tik vandens pagrindo produktus, draugiškesnius žmogui ir aplinkai. Mums svarbu, kad dažai būtų ne tik patvarūs ir estetiški, bet ir saugūs. Todėl nuolat investuojame į technologijas, kurios padeda apsaugoti aplinką nuo cheminių atliekų ir užtikrina aukščiausią gaminių kokybę“, – sako A. Žukauskas.
