Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Edmundas Jakilaitis nustebino netikėtu sprendimu: siekia pasikeisti pavardę

2025-10-18 11:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 11:52

Vienas garsiausių Lietuvos žurnalistų Edmundas Jakilaitis greitai bus atpažįstamas kitaip: siekia pasikeisti pavardę. Dėl to jis kreipėsi į teismą.

Edmundas Jakilaitis (nuotr. Vido Černiausko)
20

Vienas garsiausių Lietuvos žurnalistų Edmundas Jakilaitis greitai bus atpažįstamas kitaip: siekia pasikeisti pavardę. Dėl to jis kreipėsi į teismą.

REKLAMA
9

Apie tai pranešė portalas alfa.lt.

Edmundas Jakilaitis
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Edmundas Jakilaitis

Portalo žiniomis, spalio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo E. Jakilaičio kreipimąsi dėl „juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“, ir TV laidų vedėjas sulaukė palankaus teismo sprendimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot minėto portalo, žinomas žurnalistas į teismą kreipėsi dėl savo pavardės, siekdamas gauti ir savo senelio, Jono Juodišiaus, pavardę.“

REKLAMA
REKLAMA

Pasakojo apie senelį

Anksčiau žiniasklaidai E. Jakilaitis yra pasakojęs apie savo senelį ir jo pavardę.

REKLAMA

„Mano senelis Jonas Juodišius buvo tarpukario Lietuvos karininkas, su mano senele jis pragyveno apie keturiasdešimt metų, tačiau niekada jos nevedė. Todėl mano tėtis turi savo mamos pavardę.

Mano seneliams tai buvo antra santuoka. Na, ne santuoka, bet pavadinkime tai santuoka, nes jie net nešiojo vestuvinius žiedus. Tačiau Jakilaičio pavardė mano tėčiui iš mano senelės atiteko nuo pirmojo senelės vyro“, – sakė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų