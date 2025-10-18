Edmundas Jakilaitis nustebino netikėtu sprendimu: siekia pasikeisti pavardę

Apie tai pranešė portalas alfa.lt.
Portalo žiniomis, spalio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo E. Jakilaičio kreipimąsi dėl „juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo“, ir TV laidų vedėjas sulaukė palankaus teismo sprendimo.
Anot minėto portalo, žinomas žurnalistas į teismą kreipėsi dėl savo pavardės, siekdamas gauti ir savo senelio, Jono Juodišiaus, pavardę.“
Pasakojo apie senelį
Anksčiau žiniasklaidai E. Jakilaitis yra pasakojęs apie savo senelį ir jo pavardę.
„Mano senelis Jonas Juodišius buvo tarpukario Lietuvos karininkas, su mano senele jis pragyveno apie keturiasdešimt metų, tačiau niekada jos nevedė. Todėl mano tėtis turi savo mamos pavardę.
Mano seneliams tai buvo antra santuoka. Na, ne santuoka, bet pavadinkime tai santuoka, nes jie net nešiojo vestuvinius žiedus. Tačiau Jakilaičio pavardė mano tėčiui iš mano senelės atiteko nuo pirmojo senelės vyro“, – sakė jis.
