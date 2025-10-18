Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Gintarės Gurevičiūtės šeimoje – skaudi netektis

2025-10-18 10:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 10:31

Žinoma televizijos laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė išgyvena skaudžią netektį: anapilin išėjo jos mylimas senelis Leonardas Gurevičius. Jam buvo 93-eji.

Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. organizatorių ir nuotr. 123rf.com)
61

Žinoma televizijos laidų vedėja Gintarė Gurevičiūtė išgyvena skaudžią netektį: anapilin išėjo jos mylimas senelis Leonardas Gurevičius. Jam buvo 93-eji.

5

Šią liūdną žinią ji paskelbė socialiniame tinkle Instagram.

Gurevičiūtė pasidalijo senu kadru: pamatykite, kaip pasikeitė
FOTOGALERIJA. Gurevičiūtė pasidalijo senu kadru: pamatykite, kaip pasikeitė

Skyrė jautrius žodžius

Moteris jautriai kreipėsi į brangų žmogų. Ji rašė:

„Šiandien 6:45 ryte šį pasaulį paliko mūsų mylimas 93 metus nugyvenęs tėtukas.

Ilsėkis ramybėje, Leonardai, ir lengvo Jums tolimesnio kelio šviesoje“.

nezinau
nezinau
2025-10-18 10:51
nu kokia mada atejusi senelis mire ,o save reklamuojasi ,ar cia pagarba
Atsakyti
Joo
Joo
2025-10-18 11:03
Nu blia mirė senelis ir 57 jos foto visais rakursais.
Savigarbos neturėjimas neinproto.
Senelio mirtimi reikia priminti apie save fui.
Atsakyti
