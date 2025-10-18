Gintarės Gurevičiūtės šeimoje – skaudi netektis

Gintarė Gurevičiūtė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
Gintarė Gurevičiūtė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Vygailės Sukurytės)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. asm. archyvo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. tv3.lt)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. tv3.lt)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. tv3.lt)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. tv3.lt)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. tv3.lt)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. tv3.lt)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Instagram)
Gintarė Gurevičiūtė apsitempė bikinį: figūra gniaužia kvapą
Ingrida Martinkėnaitė ir Gintarė Gurevičiūtė išbandė kitokį sportą (nuotr. E-Fit Lietuva)
Ingrida Martinkėnaitė ir Gintarė Gurevičiūtė išbandė kitokį sportą (nuotr. E-Fit Lietuva)
Ingrida Martinkėnaitė ir Gintarė Gurevičiūtė išbandė kitokį sportą (nuotr. E-Fit Lietuva)
Ingrida Martinkėnaitė ir Gintarė Gurevičiūtė išbandė kitokį sportą (nuotr. E-Fit Lietuva)
Gintarė Gurevičiūtė (nuotr. Organizatorių)
Gintarė Gurevičiūtė su draugu Dmitrijumi Jaruševičiumi (nuotr. Organizatorių)
Gintarė Gurevičiūtė su draugu Dmitrijumi Jaruševičiumi (nuotr. Organizatorių)
Gintarė Gurevičiūtė su draugu Dmitrijumi Jaruševičiumi (nuotr. Organizatorių)
Gintarė Gurevičiūtė (N. Bieranco nuotr.) (nuotr. Organizatorių)
Gintarė Gurevičiūtė (N. Bieranco nuotr.) (nuotr. Organizatorių)
Gintarė Gurevičiūtė (N. Bieranco nuotr.) (nuotr. Organizatorių)
Gintarė Gurevičiūtė (N. Bieranco nuotr.) (nuotr. Organizatorių)