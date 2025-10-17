Evgenya Redko prakalbo apie skaudžią netektį: „Ji buvo didžiulis įkvėpimas“

Kartu su daina pristatomas ir įspūdingas vaizdo klipas, nufilmuotas legendomis apipintame Durmitoro nacionaliniame parke Juodkalnijoje.
Daina gimė spontaniškai
„Ši daina gimė visai neplanuotai – tuo metu mano trečiasis albumas „Planeta“ jau buvo beveik pabaigtas. Tačiau vasaros viduryje parašėme „Čempionus“. Daina atėjo palaipsniui ir gana ilgai ieškojo savo žodžių. Motyvas „čempionu patampi“ atsirado iškart, o visa likusi istorija brendo kartu su manimi“, – pasakoja Evgenya Redko.
„Čempionai“ talpina gausybę simbolių ir aliuzijų į biblines temas – nuo pasaulio sukūrimo iki žmogaus kelionės per gyvenimo „klonius ir kalnus“: „Daina primena, kad esame laikini, bet reikšmingi keliautojai šiame Dievo sukurtame pasaulyje. Turime valią ir galią kurti, augti ir tobulėti – tai mūsų privilegija ir atsakomybė“, – sako kūrėja.
„Čempionai“ dedikuota įkvepiančiai moteriai
Pasak atlikėjos, daina kalba apie kiekvieną žmogų – apie gebėjimą priimti gyvenimą kaip dovaną ir išlikti ištikimam sau: „Čempionu gali būti kiekvienas, kuris nebijo sunkumų, suvokia, kad yra dalelė kažko didesnio, ir eina savo keliu. Čempionas – ne tas, kuris niekada nenukrenta, o tas, kuris eina toliau, nepaisydamas iššūkių“, – sako Evgenya Redko.
Daina skirta Evgenya Redko ir jos vyro Asi Yehuda mamai Navai, šių metų pavasarį iškeliavusiai Anapilin: „Ji buvo didžiulis įkvėpimas mums abiem. Per savo gyvenimą ir darbą ji padėjo daugybei žmonių atrasti save ir pakeisti gyvenimus. Ši daina – tiesioginė jos gyvenimo energijos refleksija“, – dalijasi atlikėja.
Vaizdo klipas – tarp kalnų, kur ilsisi dievai
Dainos vaizdo klipas nufilmuotas Juodkalnijos Durmitoro nacionaliniame parke. Šį regioną vietiniai vadina „vieta, kur ilsisi dievai“.
„Su Asi buvome pasižadėję, kad kitą kelionę su mamomis leisime būtent Juodkalnijos kalnuose. Deja, kelionė taip ir neįvyko. Todėl filmavimas čia turėjo ypatingą prasmę – tai buvo tarsi būdas įgyvendinti pažadą ir skirti šią dainą Asi mamai“, – pasakoja Evgenya Redko.
Filmavimai truko keturias dienas, o gamtos grožis, besikeičiantys orai ir netikėti ženklai suteikė vaizdo klipui dar daugiau papildomos mistikos. „Paskutinę dieną mus pasitiko du balti arkliai ir asiliukas – toks vaizdas kalnuose atrodė tarsi ženklas iš viršaus. Visa kelionė buvo lydima simbolių, kurie tarsi patvirtino, kad viskas vyksta taip, kaip turi būti“, – prisimena atlikėja.
Evgenya Redko – Čempionai
Naujas albumas – jau spalio 24 d.
Kartu su singlo „Čempionai“ pristatymu, Evgenya Redko skelbia ir dar vieną svarbią žinią – spalio 24 d. pasirodys jos trečiasis studijinis albumas „Planeta“. Jame – jau gerai žinomi hitai, taip pat nauji kūriniai, tarp jų ir singlas „Čempionai“.
O jau kitų metų balandžio 4 d. Evgenya Redko surengs didžiausią savo karjeros koncertą „Žalgirio“ arenoje Kaune.
Šou pažymės naujojo albumo „Planeta“ etapą – laukia įspūdinga scenografija, gyvo garso programa ir simbolinė kelionė per muzikinius pasaulius, kuriuos Evgenya Redko jau yra sukūrusi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!